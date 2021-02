Bianca Drăguşanu, dezvăluiri despre vizitele la DIICOT şi Parchet: Am fost victima propriei mele neputinţe

La DIICOT Craiova, Bianca Drăguşanu a fost citată în calitate de fostă soţie a lui Alex Bodi, ca martor în dosarul de prostituţie şi proxenetism, în care omul de afaceri din Mediaş este acuzat la această oră. Alex Bodi se află pentru încă 30 de zile în arest la domiciliu.

Bianca Drăguşanu a dat detalii despre audieri, la emisiunea Xtra Night Show, potrivit click.ro.

"Nu e un context fericit, eu am fost citată în calitate de fosta soţie a lui Alex Bodi, contrar gurilor rele care au spus că sunt turnătoare. Am zis adevărul, nu ai altă variantă, din ceea ce văzusem şi ce făcusem împreună. El pleca şi singur, nu ştiam unde se ducea şi ce făcea. Am pus mâna pe Biblie şi am jurat să spun adevărul. Telefonul meu a fost ascultat atâta vreme, acolo mi-am dat seama. Am fost întrebată doar despre nişte lucruri care se ştiau şi am spus adevărul. Am răspuns clar la întrebări cu subiect şi predicat. Unde am ştiut a trebuit să dau detalii şi dovezi. Nu-l pot linişti pe Bodi în seara asta”, a declarat Bianca Drăguşanu despre audierea de la DIICOT.

Am fost şantajată si manipulată un an de zile de la divorţ

Ieri, 22 februarie, Bianca Drăguşanu a fost chemată şi la Parchet pentru a fi audiată într-un alt dosar, cel făcut în baza plângerii penale depuse de ea acum două luni, în urma bătăilor repetate încasate de la Alex Bodi, notează sursa citată.

Află pe Click! ce spune Bianca Drăguşanu despre cât de periculos este fostul ei soţ