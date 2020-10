Angela Lansbury: cum a reuşit actriţa din "Verdict: crimă" să-şi salveze fiica din mrejele clanului ucigaş al lui Charles Manson

Luna aceasta, Dame Angela Brigid Lansbury a împlinit 95 de ani. Este una dintre cele mai de succes actriţe britanice, cu 77 de ani de carieră în showbusiness, bucurându-se de o energie fantastică - în 2018, Angela a jucat în miniseria Little Women şi va apărea în drama The Aventures of Buddy Thunder. Aşadar, Angela nu dă semne că vrea să se retragă. Dar legendara actriţă a avut un moment de cotitură în viaţa sa când a considerat că Hollywood-ul este un mediu toxic pentru familia sa, alegând să părăsească Cetatea Filmului.

La doar 20 de ani, în 1945, an în care începea să se facă remarcată la Hollywood, primind prima nominalizare la Oscar (pentru rolul secundar din Gaslight), Angela s-a căsătorit cu actorul Richard Cromwell.