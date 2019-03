Andreea Bălan: „Trăim într-o ţară în care drama are mai mult succes şi dacă nu plângi pe la TV, înseamnă că nu ai păţit nimic şi e totul o făcătură“ FOTO

Andreea Bălan a vorbit despre naştere şi despre momentul în care a intrat în stop cardio respirator , într-un interviu oferit în timpul emisiunii „Xtra Night Show“, difuzată de Antena 1.

Artista a publicat astăzi, pe contul ei de Facebook, o fotografie care a fost făcută, potrivit vedetei, după ce şi-a revenit din stopul cardio-respirator suferit în timpul naşterii, ca urmare a unei complicaţii grave.

Andreea Bălan a mărturisit că nu i-a fost uşor să vorbească „cu zâmbetul pe buze“ despre cele întâmplate, în cadrul emisiunii TV de la Antena 1, televiziune la care lucrează de şapte ani, şi spune despre ea că „a fost întotdeauna foarte puternică“.

„Aceasta este o poză făcută la câteva ore după ce mi-am revenit din stopul cardio-respirator şi totodată e cu puţin timp înainte să dau interviu la XNS (Antena 1 cf. ctr de 7 ani). Nu mi-a fost uşor să stau aşa cu gura până la urechi şi pe canapea, dar întodeauna am fost foarte puternică şi indiferent de ce a fost în sufletul meu, sau de ce dureri fizice am avut, eu am zâmbit şi am mers înainte“, a scris Andreea.

Cântăreaţa explică că a trebuit să facă această precizare deoarece a primit multe mesaje negative privind apariţia ei la TV imediat după externare. Mai mult, vedeta spune că a fost „acuzată“ de faptul că s-ar preface, având în vedere atitudinea ei jovială şi fotografiile în care apare zâmbind larg.

„Dar, din păcate, trăim într-o ţară în care drama are mai mult succes şi dacă nu plangi pe la TV şi nu te vaiţi, înseamnă că nu ai păţit nimic şi e totul o făcătură. De-a lungul vieţii am trecut prin multe drame, dar atât timp cât am putut să zâmbesc amar şi să nu-mi arăt durerea, am făcut-o şi am mers cu capul sus mai departe. Cei care au lăsat comentarii mai puţin plăcute ar trebui să înveţe din asta... şi să ştiţi că noi, ăştia de pe la TV, avem o inimă totuşi, că de-aia se mai opreşte din când în când...“, a transmis vedeta.

Andreea a vorbit şi despre recuperare în cadrul emisiunii „Xtra Night Show“ şi a precizat că speră că va urca cât mai repede pe scenă : „Am făcut foarte multe analize, două RMN-uri şi toate au ieşit bine. Mie mi se pare că sunt la fel ca înainte, dar poate că nici nu conştientizez. O să mă vindec de operaţia de cezariană aşa cum m-am vindecat de cealaltă. O să aştept două luni să mi se vindece tăietura, deja la patru luni pot să dansez, la şase luni pot să fac prize cu Petrişor. Nu mi se pare că s-a întâmplat ceva. Eu în continuare o să fac show şi peste trei luni o să mă vedeţi“. „Miercuri am revenit în salon şi am văzut-o pe fetiţa mea, Clara Maria, până miercuri am fost la terapie intensivă. M-am internat pe 4, la ora 17.30 era programată operaţia şi din acel moment nu ştiu ce s-a întâmplat timp de două zile. Mi s-a explicat ce s-a întâmplat şi că a fost o situaţie foarte gravă, una la 80.000 de cazuri, iar eu am avut noroc“, a povestit Andreea Bălan.

Referitor la speculaţiile apărute în jurul problemei care i-a produs stopul cardio-respirator, ea a explicat: „Nu se întâmplă doar la cezariană, se poate întâmpla şi când mama naşte natural şi i se rup membranele şi atunci acel lichid intră în fluxul sanguin. Şi dacă ajunge în plămân, la creier sau la inimă, mama moare. Adică e foarte important ca lichidul ăla să nu intre. Sau când ai două cezariene una după alta, poţi să faci ruptură uterină şi atunci, evident, lichidul intră în sânge. Eu am avut foarte mare noroc pentru că medicii au intervenit foarte repede“.



