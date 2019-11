Actriţele Jane Fonda, Rosanna Arquette şi Catherine Keener, arestate la protestul faţă de schimbările climatice

Fire Drill Fridays este campania lui Jane Fonda care atrage atenţia asupra efectelor negative ale schimbărilor climatice.

Fonda a petrecut noaptea în închisoare, potrivit unui anunţ al Fire Drill Fridays, şi va apărea în faţa Curţii Superioare de la Washington sâmbătă dimineaţă. Niciunul dintre ceilalţi protestatari reţinuţi vineri nu a rămas în închisoare peste noapte.

Fire Drill Fridays a publicat un videoclip pe Twitter în care protestatrii cântau "This Land is Your Land" în timp ce îşi aşteptau rândul pentru a fi arestaţi de Poliţie.

Catherine Keener a fost de asemenea arestată cu mâinile legate. Actriţa Rosanna Arquette a fost şi ea reţinută, cu pumnul în aer înainte de a-i fi legate mâinile.

Săptămâna aceasta, a patra în care actriţa Jane Fonda a fost arestată, motivul protestului a fost cum pot femeile să ia atitudine faţă de schimbările de mediu şi să apere Mama Natură.

Hannah Jewell de la The Washington Post a distribuit un videoclip cu unii dintre membrii Senatului care apar scandând alături de protestatari.

Actriţa Jane Fonda a început să protesteze acum patru săptămâni pentru a-i determina pe politicieni să ia atitudine faţă de schimbările climatice şi a declarat că se va lăsa arestată în fiecare vineri până la sfârşitul anului pentru a-şi susţine cauza.