A murit Berta din „Doi bărbaţi şi jumătate“. Conchata Ferrell avea 77 de ani. Reacţia lui Charlie Sheen VIDEO

Ferrell a murit marţi, în Sherman Oaks, a confirmat un reprezentant al Warner Bros. Television.

Chuck Lorre, creator şi producător executiv al serialului „Two and a Half Men”, a transmis: „Îi spuneam Chatty. Şi toţi o iubeam. Doisprezece ani de suişuri şi coborâşuri şi multe, multe râsete. Trecând prin toate astea, a fost o stâncă. A fost unul dintre cei mai buni. Am avut privilegiul să îi spun prieten”.

Ferrell a fost spitalizată în luna mai şi a petrecut mai mult de o lună la terapie intensivă, unde a suferit un stop cardiac. Ea a fost apoi mutată într-un alt centru de tratament, unde i se făcea dializă şi respira ajutată de aparate.

Conchata Ferrell a jucat rolul Berta în toate cele 12 sezoane ale serialului. A primit două nominalizări la premiile Primetime Emmy, în 2005 şi 2007, pentru rol secundar. Ea a apărut în 212 episoade din 2003 până în 2015.

Charlie Sheen, starul „Two and a Half Men”, concediat din serial în 2011, i-a adus un omagiu pe Twitter, numind-o „o adevărată prietenă”.

