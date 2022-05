Sorin Cîmpeanu: Spun cu maximă onestitate, am ajuns cu calitatea educaţiei într-un punct de minim

Sorin Cîmpeanu s-a referit, sâmbătă, la Digi24, la concluziile unui studiu din care reiese că elevii intră şi ies din şcoală fără să înţeleagă un text.

„Este o concluzie tristă. Acelaşi lucru ni le spun testele PISA, acelaşi lucru ni le spun rezultatele la examenele naţionale, acelaşi lucru ni-l spune mediul universitar atunci când se plânge de calitatea slabă a absolvenţilor din învăţământul preuniveristar când intră pe băncile facultăţii, uitând de multe ori că sunt rezultatul formării unor profesori care la rândul lor au fost formaţi în mediul universitar”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul spune că s-a ajuns la un „punct de minim” în educaţie.

„Este o confirmare tristă a acestei situaţii, este o confirmare a ceea ce spun cu maximă onestitate, fără emfază şi cu tristeţe că am ajuns cu calitatea educaţiei într-un punct de minim, că dacă nici acum nu vom înţelege să ne redresăm având o serie de oportunităţi pe care aş îndrăzni să le menţionez, faptul că s-a finalizat proiectul România educată şi că trebuie să fie implementat, există voinţă politică pentru adoptarea unei legislativ care să operaţionalizeze proiectul România educată, simultan cu existenţa unor respuse din PNRR, fără să consider PNRR un panaceu pentru că am observat şi această tendinţă. Nu, nu este un panaceu, dar este o sursă importantă, este o oportunitate unică 3,6 miliarde de euro investiţii pentru educaţie. Şi ăn acelaşi timp şi elemente precum nevoia de implementare de noi planuri cadru la liceu şi de revizuire a celorlaltor planuri cadru în septembrie 2023, planuri cadru care să aibă în spate, de data asta, un curriculum adecvat şi nu periat de formă”, a declarat Cîmpeanu.