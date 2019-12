Politrucii care au parazitat şcoala românească: „Mi-ar fi plăcut să intru pe competenţă, şi nu pe altceva, dar este o cutumă“ (II)

Majoritatea şefilor de inspectorate şcolare au fost membri şi simpatizanţi PSD sau apropiaţi ai unor social-democraţi de marcă. Din această postură, au parazitat sistemul educaţional din România, aducându-l într-o stare de criză permanentă. Caracatiţa şi-a întins tentaculele nu doar la vârful instituţiilor, ci a pătruns adânc în sistem, infestându-l în întregime, până la ultimul angajat.

Numiţi şi susţinuţi politic, uneori prin concursuri trucate sau cu delegări continue, aceşti şefi, de multe ori rude de gradul I cu parlamentari influenţi, au ştiut să-şi umple buzunarele profitând de contractele avantajoase încheiate cu statul de apropiaţi de-ai lor, în virtutea unor relaţii de rudenie

SĂLAJ O soţie de senator PSD conduce învăţământul sălăjean

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj este condus din luna iulie a anului 2014, de către Maria-Lucia Pop, nimeni alta decât soţia senatorului social-democrat Gheorghe Pop. Profesor de fizică titular la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian“ din Zalău, Maria Pop lucrează în ISJ Sălaj încă din iunie 2012, când a fost numită inspector general adjunct, în locul reprezentantului UDMR, Szabo Ştefan. La doar trei zile după această schimbare, Szabo a fost reînvestit în funcţie, prin crearea unui al doilea post de adjunct.

Potrivit declaraţiei sale de avere, firma de construcţii Bavaria Gold Construction SRL, deţinută de Alin Pop, unul dintre fiii Mariei Pop şi a senatorului Gheorghe Pop, a avut, în 2018, contracte în valoare totală de aproape 600.000 de lei + TVA cu Citadin Zalău SRL. Societatea din urmă se află în subordinea Primăriei Zalău, condusă de edilul social-democrat Ionel Ciunt.

ISJ Sălaj a rămas şi fără clădire, şi fără bani

Unul dintre scandalurile care au zguduit Inspectoratul Şcolar Sălaj în perioada în care Maria Pop s-a aflat la conducere se referă la clădirea în care a funcţionat Palatul Copiilor şi care a fost retrocedată moştenitorilor de drept. Instanţa a mai dispus în 2011 ca aceştia din urmă să achite ISJ Sălaj 1,1 milioane de lei, bani pe care statul român i-a investit în reabilitarea şi extinderea spaţiilor. Reprezentanţii instituţiei au cerut abia în 2015, adică la un an după termenul de prescripţie, executarea silită a proprietarului. Aşa se face că ISJ Sălaj a rămas şi fără clădire, şi fără bani. Cazul a intrat în atenţia procurorilor, care au deschis în 2017 un dosar penal pentru abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu. Cercetările sunt încă în derulare, însă oficialii Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău dau asigurări că până la finele anului vor decide dacă dosarul va fi trimis la judecată ori se va dispune clasarea.

Autoturisme vândute sau puse sub sechestru

Tot în contextul problemei privind sediul Palatului Copiilor, autoturismele ISJ Sălaj au fost fie vândute, fie puse sub sechestru, după ce instituţia a fost executată silit în contul sumei de circa 400.000 de lei stabilită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie drept chirie pentru folosirea clădirilor şi a terenului anterior retrocedării.

În noiembrie 2018 şi în februarie 2019, poliţiştii au făcut percheziţii la sediul ISJ Sălaj şi la mai multe şcoli din judeţ, într-o cauză privind modul de acordare a unor gradaţii de merit, anchetatorii vorbind suspiciuni de fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals. Dosarul în cauză se află încă pe masa procurorilor.

În judeţul Sălaj, din totalul celor 347 de unităţi de învăţământ, mai mult de jumătate nu dispun nici de pază umană, nici de sisteme de supraveghere video, şase nu sunt nici măcar împrejmuite, iar alte şase nu au autorizaţie sanitară, din cauza grupurilor sanitare necorespunzătoare, a lipsei apei potabile sau a necesităţii unor lucrări de reabilitare a infrastructurii. De asemenea, 21 de clădiri ale unor unităţi şcolare nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu. Andreea Vilcovschi

VÂLCEA Andra Bica, cel mai tânăr şi mai bogat inspector general şcolar

Andra Bica, inspectorul şcolar general de la Vâlcea, a pornit cu titulatura de tehnocrată, dar a ajuns până la urmă în tabăra PSD. În 2015, la momentul ocupării funcţiei, avea 32 de ani, fiind cel mai tânăr „general“ din învăţământul românesc. Familia sa deţine la această oră în portofoliul de afaceri şi un post regional de televiziune - VTV.

Venită de pe poziţia de director al Casei Corpului Didactic, post ocupat tot la o vârstă fragedă, Andra Bica ar fi avut uşile deschise, după cum susţin anumite voci, şi datorită banilor soţului său, un potent om de afaceri. A acces la vârful inspectoratului şcolar după circa opt ani în care instituţia a fost condusă de persoane numite pe criteriul politic prin „detaşare în interesul învăţământului“.

Absolventă a Liceului Pedagogic din Râmnicu Vâlcea, licenţiată a Facultăţii de Drept şi Administraţie “Nicolae Titulescu”, de la Universitatea Craiova, a obţinut un master la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi un doctorat la Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române, devenind între timp şi profesor - învăţător.

Mandatul de inspector şcolar general i-a expirat în luna martie 2019, dar i-a fost prelungit.

Implicată în mai multe scandaluri

De-a lungul timpului, şefa inspectoratului şcolar a fost implicată în mai multe scandaluri, dar probabil cel mai răsunător este cel legat de desfiinţarea a două licee din Râmnicu Vâlcea, fiind printre „artizanii” acestui proces alături de primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău. Decizia contestată de un sindicat din învăţământ a fost desfiinţată parţial de Tribunalul Vâlcea, iar procesul se află în continuare pe rolul Curţii de Apel Piteşti.

Un alt scandal priveşte arondarea unei grădiniţe care nu apărea în reţeaua şcolară unei alte grădiniţe, sub pretextul oferirii spaţiului unor copii cu dizabilităţi în defavoarea celor existenţi. În acest caz Bica apare tot alături de primarul Mircia Gutău.

Conduce Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea alături de ecologistul Constantin Niţu (fost director de liceu şi primar în Horezu) - partid din care face parte şi primarul din Râmnicu Vâlcea, şi un altul de la PSD - prof. Vetuţa Ciocan, care a mai fost inspector şcolar, dar a demisionat după ce nu a reuşit să ia concursul.

La această oră, în judeţul Vâlcea sunt peste 40 de şcoli şi grădiniţe care nu deţin autorizaţia sanitară de funcţionare în 17 localităţi. Dintre acestea, 12 şcoli şi 11 grădiniţe continuă să aibă WC-ul în fundul curţii, fără apă curentă şi /sau reţea de canalizare. O sală de sport din comuna Stoileşti a fost construită fără grup sanitar, pe motiv că toaleta este în şcoală şi fără vestiar.

Potrivit ultimei declaraţii de avere, Andra Bica deţine împreună cu soţul ei un apartament şi un teren de peste 1.000 mp, ambele cumpărate în Râmnicu Vâlcea, în 2011, dar, şi bijuterii din aur, argint şi ceasuri în valoare de 8.000 de euro. Într-un singur an, a realizat venituri de peste 660.000 de lei, din care cea mai mare parte (562.000 de lei) vine din dividende de la SC BICA SRL, alături de soţ, care a obţinut şi el dividende de la aceeaşi firmă şi de la Marmobica SRL de 620.000 de lei. Salariul de inspector şcolar general i-a adus doar 75.000 de lei. Tot în 2011 a contractat de la BCR un împrumut pe 30 de ani de 56.000 de euro.

Presa locală a menţionat că soţul, cunoscut drept „regele transporturilor“ în Vâlcea, patronul Televiziunii VTV şi al firmei Bica SRL, ar fi bătut palma cu PNL în acest an pentru un loc eligibil la alegerile parlamentare din 2020. Daciana Mitrache

OLT Şefia organizaţiei de partid, trambulina în funcţia de la vârful ISJ Olt

Judeţul Olt este printre judeţele în care la Inspectoratul Şcolar deja s-a realizat predarea de ştafetă. Două nume, din fosta şi din actuala conducere, au ceva în comun, situaţia de fapt explicând criteriile pe care se produce ascensiunea în funcţiile publice.

Din postul de inspector şcolar general-adjunct pleacă Mariana Gheorghe, şefa Organizaţiei de Femei a PSD Balş, consilier local la Balş şi ocupanta, încă din vremea PDL, a funcţiei de şef în IŞJ Olt (cu perioade relativ scurte de întreruperi). A fost inspector şcolar general în vremea PDL, a revenit pe un post de adjunct în vremea PSD, urmându-şi şeful de la partid, pe Darius Vâlcov, în altă barcă politică, iar surse din PNL spun că Mariana Gheorghe ar fi fost din nou dispusă să schimbe formaţiunea, pentru a-şi păstra funcţia. Nu este deloc de mirare acest lucru, având în vedere că în 2018, graţie funcţiilor deţinute pe criterii politice (inspector şcolar general-adjunct al IŞJ Olt, consilier local la Balş, membru în consiliul AJOFM, plus salariul de profesor) a obţinut un venit, potrivit declaraţiei de avere, de aproape 100.000 lei (99.249 lei), depăşindu-şi soţul, director executiv Inspecţia Fiscală în cadrul DGRFP Craiova (care a încasat 97.641 lei). Un venit, totuşi, aproape modest al fostei şefe a inspectoratului, faţă de anii de glorie, când din poziţia de şef „plin“ al ISJ Olt şi de angajat în diverse proiecte educaţionale finanţate din fonduri europene reuşea să obţină, potrivit presei locale, dublul sumei menţionate pentru 2018. De remarcat că în funcţia de inspector şcolar general-adjunct pe care a părăsit-o de curând a rezistat deşi a picat de două ori concursul organizat pentru acest post.

Tiparul continuă

Noua ocupantă a postului de inspector şcolar general-adjunct care se potriveşte în linii mari portretului-robot al aspiranţilor la postul de şef peste cadrele didactice din judeţ, Luminiţa Popescu, profesor de limba română la Liceul Teoretic „Ioniţă Asan“ Caracal, are, potrivit declaraţiei de avere, un venit la jumătate. Din salariul de profesor a obţinut, în 2018, 46.200 lei. Şi ea este însă consilier local din partea PNL, în Consiliul municipal Caracal, de unde a mai încasat 8.194 lei. Luminiţa Popescu are o vechime de peste 10 ani în PNL şi a fost aleasă preşedinta Organizaţiei judeţene de femei a PNL Olt, funcţie pe care o ocupă şi în prezent. Este ceea ce ar fi şi propulsat-o în funcţia de inspector şcolar general-adjunct al IŞJ Olt, fiind chiar la un pas de postul de inspector-general, acordat, în cele din urmă, unei alte doamne, Daniela Ţîrcomnicu. Cea din urmă menţionată nu deţine funcţie în PNL, dar este soţia fostului şef al PNL Slatina şi până la preluarea funcţiei în IŞJ Olt, director-adjunct la unul dintre liceele tehnice din oraş (Liceul Metalurgic). Ea ar urma să opereze schimbările în funcţiile de inspectori şcolari care pot fi făcute în rândul celor cărora le-a expirat mandatul obţinut prin concurs şi au rămas pe posturi cu delegaţie.

Ce aşteaptă, de fapt, cadrele didactice este şansa de a promova pe competenţe, aşa că cer noilor înscăunaţi la putere organizarea de concursuri corecte, în acest moment atât echipa ISJ Olt (cu excepţia a şapte inspectori), cât şi mare parte din directorii şcolilor din judeţ fiind detaşaţi în aceste funcţii. Alina Mitran

BUZĂU Şefa învăţământului buzoian, rezistentă la schimbările politice din jurul ei

Învăţământul buzoian o are în frunte pe Florina Stoian, fost membru PD, apoi PNL, iar din iulie 2019, membru ALDE. Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău s-a refugiat în formaţiunea lui Tăriceanu pentru a avea parte de „protecţia“ care i-a lipsit în ultimii ani şi fără de care a fost „atacată din toate părţile“, după cum susţine.

Florina Stoian are 60 de ani, a absolvit Liceul Pedagogic din Buzău, apoi Academia de Studii Economice, şi la bază este profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar.

Educatoare de formaţie, devenită profesor de discipline economice şi actualmente profesor metodist, Florina Stoian s-a aflat în echipa de conducere a Inspectoratului Şcolar Buzău între anii 2007 şi 2012, în timpul regimului PD, respectiv PDL, şi din 2016, până în prezent.

Între 2007 şi 2009, Stoian a fost inspector şcolar general adjunct. Cel mai nou mandat la conducerea învăţământului local a început în 2016, după câştigarea unui concurs cu şase candidaţi.

Ascensiune în funcţii datorită carierei politice

De peste două decenii, Florina Stoian se împarte între activitatea didactică pentru care s-a pregătit şi o intensă carieră politică, cea care avea să-i asigure ascensiunea rapidă în funcţii.

Membru activ al Partidului Democrat în perioada de glorie a formaţiunii care l-a propulsat pe Traian Băsescu la Cotroceni, Florina Stoian a obţinut funcţia de adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, în 2007, de unde a coordonat învăţământul primar şi gimnazial mulţi ani.

Între timp, Florina Stoian a experimentat şi calitatea de ales local. A fost membru al Consiliului Local Municipal Buzău şi al Consiliului Judeţean. Pe durata mandatului în forul judeţean, a făcut parte din comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului.

Din 2007, Florina Stoian a figurat ca membru PDL până în 2014, după care a activat politic sub sigla Partidului Naţional Liberal, formaţiunea rămasă din fuziunea PNL cu PDL.

Pentru că în ultima vreme „umbrela“ PNL îi devenise extrem de incomodă, într-o perioadă în care PSD se afla la guvernare, Florina Stoian a decis să intre într-un nou partid pentru a căpăta „protecţie politică“.

Astfel, în iulie 2018, Florina Stoian şi-a anunţat înscrierea în partidul lui Călin Popescu Tăriceanu, după doi ani în care, spunea ea, a stat departe de politică.

„În ultimii doi ani nu am vrut să fac politică la ISJ, dar aţi văzut că nu a fost bine pentru că am fost lovită din toate părţile. Acum am primit sprijinul ALDE şi am încredere că împreună cu această echipă vom obţine rezultate foarte bune“, declara Florina Stoian într-o conferinţă de presă.

Alba-neagra în funcţia de inspector general

Florina Stoian a câştigat concursul pentru şefia Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău în mai 2016. În august 2017, a fost demisă de către ministrul Liviu Pop, cu toate că şi-ar fi depus înainte o cerere de înscriere în PSD Buzău, demers rămas fără rezolvare.

Florina Stoian a contestat decizia în instanţă şi a câştigat o lună mai târziu suspendarea ordinului ministerial prin care fusese revocată din funcţie. Presiunile politice au continuat, iar în septembrie 2018, Florina Stoian a fost demisă iar din funcţie de către Ministerul Educaţiei, de data asta împreună cu cele două adjuncte. În vara aceluiaşi an, întreaga echipă a Florinei Stoian a revenit la conducerea Inspectoratului, tot printr-o decizie a instanţei.

Ultima declaraţie de avere a Florinei Stoian, care se află pe site-ul instituţiei pe care o conduce de mulţi ani, cu scurte întreruperi, nu oferă nicio informaţie. Singurele date conform cărora aceasta deţine un apartament de 112 metri pătraţi apar în declaraţia publicată în 2016, la începerea mandatului curent. Iulian Bunilă

TIMIŞ Inspectorul Şcolar General a ajuns în funcţie cu sprijin politic

Unul dintre inspectorii şcolari din România cu carnet de partid este Inspectorul Şcolar General al Judeţului Timiş, Aura Danielescu. Membră PSD, consilier local PSD în comuna Maşloc şi cumnată a lui Sorin Grindeanu, Aura Danielescu a ajuns inspector şcolar general adjunct al judeţului Timiş în 2012, din postura de profesor la şcoala gimnazială din comuna Maşloc. Preşedinte al PSD Timiş la vremea respectivă era Titu Bojin. Sorin Grindeanu era atunci în eşalonul doi al PSD Timiş, preluând ulterior funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene social-demorcrate. Aura Danielescu a ajuns la Inspectoratul Şcolar Timiş după ce s-a creat un post nou, al treilea, de Inspector Şcolar General - Adjunct. USL „duduia” la vremea respectivă, iar Inspector Şcolar General era liberalul Cornel Petroman. În 2014, Danielescu a devenit „general”, iar Petroman adjunct. În 2015 a fost organizat concurs pentru funcţia de inspector şcolar general. Concursul, la care a concurat şi liberalul Petroman, a fost câştigat de Aura Danielescu. „Eu am venit în 2012 pe un post nou creat. Probabil că dacă nu aş fi avut susţinerea PSD la vremea respectivă nu îmi era uşor pentru inspectorat pentru că nu au existat nişte criterii nici atunci, şi nici acum după care nişte oameni ar fi putut să conducă o instituţie, un judeţ şi să îşi vadă de treabă. Mi-ar fi plăcut şi în 2012 să intru numai pe competenţă, şi nu pe altceva, dar este o cutumă”, a declarat Aura Danielescu pentru „Adevărul“.

A acuzat un coleg de partid că i-a cerut favoruri

În timpul mandatului său, Aura Danielescu nu a fost implicată în scandaluri majore. La un moment dat, când erau probleme cu plata salariilor, un director a dezvăluit că Aura Danielescu pune presiune foarte mare pe directori să facă reduceri de costuri, trimiţându-le emailuri şi la 2 noaptea.

La un moment dat, chiar un coleg de partid al Aurei Danielescu din PSD a acuzat-o de atitudine dictatorială. „Inspectorul şcolar general din Timiş nu obişnuieşte să se consulte cu nimeni, nu-şi supune dezbaterilor publice deciziile, se crede pe moşia proprie la inspectorat. Exemplele sunt evidente, peste tot în Timişoara şi judeţ”, spunea Băcanu în 2016. În replică, Aura Danielescu, a spus că Băcanu e nemulţumit că nu l-a favorizat în repartizarea fiicei sale la o anumită învăţătoare. „Mi-a trimis şi mie un mesaj de ameninţare sâmbătă, în care spune că va merge şi va face o petiţie peste tot, inclusiv la minister, despre activitatea inspectoratului, pentru că i se pare incorect că fiica lui a fost repartizată în ordine alfabetică şi a ajuns într-o clasă la o învăţătoare despre care nu spune cuvinte tocmai de laudă”, spunea Aura Danielescu. Ulterior, Băcanu a plecat din PSD, devenind consilier al deputatului PNL Marilen Pirtea.

Aura Danielescu vrea o „Românie normală“

În luna martie a acestui an, când i-a expirat mandatul de inspector şcolar general al judeţului Timiş, Aura Danielescu a fost la un pas să fie „zburată” din funcţie, fiind dată ca sigură înlocuirea sa cu altcineva, care se bucură de o susţinere politică mai mare. În final, mandatul Aurei Danielescu a fost prelungit cu încă un an, urmând să expire în 22 martie 2020. Aura Danielescu se aşteaptă ca din 23 martie să fie instalat un nou inspector şcolar general şi, chiar dacă ascensiunea sa are la bază o decizie politică, ar vrea o „Românie normală” în care învăţământul să fie depolitizat. „Atât timp cât numirile şi plecările se fac în funcţie de partidul de la guvernare nu vorbim de o Românie întru totul normală şi o depolitizare a sistemului de învăţământ. Dacă pe mine mă poate acuza cineva că am făcut politica unui partid atunci, da, merit să fiu schimbată. Mă aşteptam, în naivitatea mea, ca din sloganurile partidului de la guvernare să se pună accent pe competenţă, pe faptul că am fost un conducător de instituţie care nu am făcut politică”, a mai declarat Aura Danielescu pentru „Adevărul”. Daniel Dancea