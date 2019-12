Politrucii care au parazitat şcoala românească: „Ai probleme la Inspectorat? Se rezolvă prin cineva de la partid“ (I)

Cei mai mulţi şefi de inspectorate şcolare au fost membri şi simpatizanţi PSD sau apropiaţi ai unor social-democraţi de marcă. Din această postură, au parazitat întregul sistem educaţional din România, aducându-l într-o stare de criză permanentă. Caracatiţa şi-a întins tentaculele nu doar la vârful instituţiilor, ci a pătruns adânc în sistem, infestându-l în întregime, până la ultimul angajat. Numiţi şi susţinuţi politic, prin concursuri uneori trucate sau cu delegări continue, aceşti şefi au ştiut să asculte şi să impună ordinele venite de la partid, au profitat din plin de prieteniile cu potenţii momentului, în beneficiul unor rude apropiate şi au ştiut să-şi umple buzunarele încheind contracte avantajoase cu firme deţinute de rude sau prieteni apropiaţi şi să-şi construiască vile de sute de metri pătraţi în timp ce sute de şcoli au încă WC-ul în fundul curţii. Mai trebuie amintite textele pline de agramatisme distribuite pe Facebook de câte un inspectorat şcolar.

ALBA „Realizările“ şefei ISJ: Pesedizarea şcolilor şi procese pierdute pentru desfiinţarea unor unităţi şcolare

Funcţia de inspector şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba este ocupată din 2015 de către un reprezentant de frunte al organizaţiei judeţene a PSD. Marcela Dărămuş (52 ani - foto sus) conduce organizaţia de femei a partidului şi a obţinut postul prin concurs. La momentul respectiv, instituţia era „pesedizată“ în cea mai mare parte, după ce fostul şef a adus doar inspectori şcolari membri ai partidului. Dărămuş, care la momentul respectiv era inspector şcolar adjunct, a continuat procesul de politizare, astfel încât, în prezent, foarte puţini dintre angajaţii instituţiei nu sunt membri ai fostului partid de guvernământ.

Activitatea de promovare a membrilor de partid a continuat şi la nivelul şcolilor din judeţ, unde au fost promovaţi aproape exclusiv profesori care fac parte din PSD şi conduc organizaţiile partidului de la nivel local. Unii au şi candidat la funcţiile de primar şi, foarte probabil, vor candida din nou în 2019. Mandatul de şef al IŞJ Alba deţinut de Marcela Dărămuş a expirat în aprilie 2019, dar a fost prelugit de Ministerul Educaţiei cu încă 1 an. Nu este clar din punct de vedere juridic dacă aceasta poate fi înlocuită din funcţie până anul viitor. Postul este vizat de un fost şef al instituţiei, membru PNL, Cornel Sandu, profesor de matematică şi consilier local în Alba Iulia. În decembrie 2017, Marcela Dărămuş a promovat-o pe fiica sa director al Centrului Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic, instituţie din subordinea Ministerului Educaţiei care decide modul în care evoluează învăţământul tehnic în România. Numirea a fost contestată de liberali pe motiv că s-a făcut fără concurs.

Procese pierdute în instanţă

În 2018, Dărămuş a susţinut desfiinţarea ciclului gimnazial în şcoala din localitatea Miceşti, parte componentă a municipiului Alba Iulia. Comitetul de părinţi a contestat decizia şi a avut câştig de cauză în justiţie, instanţele anulând definitiv hotărârea privind desfiinţarea celor patru clase de gimnaziu. Un alt eşec profesional este retrogradarea Colegiului Naţional „David Prodan“ din Cugir la nivelul de liceu teoretic. Primăria Cugir a contestat decizia ministerului în justiţie şi a obţinut anularea ordinului de ministru.

Greşeli gramaticale pe pagina de Facebook a ISJ

În octombrie 2018, exact de Ziua Educaţiei, pe pagina de Facebook a Inspectoratului Şcolar, a fost distribuit un text plin de greşeli gramaticale: ”La multi ani!!! De ziua Educaţiei, ne-am adunat cu mic cu mare la Casa de Cultură Alba Iulia, pentru a sărbatorii cadrele didactice ale judeţului nostru, intr-un spectacol care face parte din Proiectului finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Copilaria Uneşte România!!!”. De asemenea, în ianuarie 2019, Marcela Dărămuş a distribuit, tot pe Facebook, o lege care nu există. A motivat, ulterior, că a preluat postarea de la alţi colegi din ţară.

În declaraţia de avere, şefa IŞJ Alba a trecut patru terenuri, dintre care două extravilane în suprafaţă de aproape 10.000 de mp, un apartament în Alba Iulia, un autoturism cumpărat în 2016 şi împrumuturi de circa 160.000 de lei. În 2018 a avut venituri uriaşe, de 98.000 de lei, din opt surse. Una dintre acestea este o bursă de 6.000 de lei de la Universitatea „1 Decembrie 1918“. Asociată, cu 10 părţi sociale, la firma Dalimar SRL Alba Iulia, Dărămuş mai deţine funcţiile politice de vicepreşedinte al PSD Alba şi vicepreşedinte naţional al organizaţiei de femei. Dorin Ţimonea

ARGEŞ Şeful învăţământului argeşean are vilă de 240 mp, în timp ce zeci de şcoli au WC în fundul curţii

Inspector şcolar general din mai 2014 şi consilier local PSD din 2012, Dumitru Tudosoiu (43 de ani - foto sus) şi-a ridicat o vilă de 240 mp (pe care figurează ca proprietar cu soţia) pe terenul cumpărat de la socrul inspectoarei adjuncte, Eugenia Jianu. Vila a fost trecută iniţial pe numele tatălui său, iar până în acest an Dumitru Tudosoiu nu a trecut-o în declaraţia de avere.

În declaraţiile de avere din 2017 şi 2018 Dumitru Tudosoiu nu figura cu vreo locuinţă, deşi are doi copii. El a motivat că până la terminarea vilei a stat împreună cu familia cu chirie în apartamentul unui prieten din Piteşti.

Drumul până la vila lui Dumitru Tudosoiu este unul privat, iar vila e făcută pe terenul cumpărat de la familia inspectoarei adjunctei, care a renovat clădirea Inspectoratului Şcolar Argeş. Întrebat, în aprilie 2018, de unde a avut bani să cumpere terenul şi să ridice vila, acesta a spus că Eugenia Jianu i-a spus, la un moment dat, că socrul său vrea să vândă un teren şi că nu vede „nimic nefiresc“ în acest lucru. „Am cumpărat terenul în 2015 şi am dat aproximativ 20.000 de euro pe 1.690 mp. Ca proprietar figurează tatăl meu în toate actele, se poate verifica acest lucru. De ce figurează ca proprietar? Pentru că ar fi fost complicat să facem actul de vânzare-cumpărare pe numele meu şi al fratelui meu, în condiţiile în care fratele meu e încă în Canada. Probabil că la un moment dat, în orice caz după finalizarea vilei, tatăl meu va face un act de donaţie către mine şi fratele meu. În 2015, fratele meu a trimis din Canada în contul tatălui meu 20.000 euro şi echivalentul a 50.000 lei. Cu aceşti bani am cumpărat terenul şi am făcut toată documentaţia necesară. De ce au fost trimişi banii în contul tatălui meu? Vă daţi seama că s-ar fi făcut diferite interpretări dacă ar fi ajuns 20.000 de euro în contul meu, în condiţiile în care eu am o funcţie publică. În 2016, eu am făcut un credit de 20.000 de euro la BRD, iar în 2017 a făcut soţia un credit de 20.000 euro la ING. În plus, am vândut cu 42.000 de euro şi apartamentul pe care îl deţineam în cartierul Eremia Grigorescu. Ulterior, fratele meu a mai trimis bani în contul tatălui meu”, a explicat, cu lux de amănunte, şeful inspectoratului şcolar.

Sediu renovat de firma soţului inspectoarei adjuncte

În 2017, sediul Inspectoratului Şcolar Argeş a fost renovat de firma soţului aceleiaşi inspectoare adjuncte Eugenia Jianu, 120.000 lei ajungând în conturile firmei Mentor Building SRL. Administratorul firmei care a zugrăvit holurile instituţiei şi a montat uşi la birourile inspectorilor şcolari este Dorin Cornel Jianu, soţul adjunctei Eugenia Jianu. Ba mai mult, în perioada 2013 - 2016, Eugenia Jianu a fost şi salariata firmei căreia i-a fost atribuit contractul pentru reabilitarea sediului IŞJ Argeş, lucru pe care îl aflăm chiar din declaraţiile acesteia de avere.

În Argeş sunt, la ora actual, nu mai puţin de 29 de şcoli cu WC în fundul curţii, iar mai multe şcoli din Piteşti nici măcar nu au sală de sport, elevii trebuind să facă sportul în clase improvizate. Şi asta în condiţiile în care Dumitru Tudosoiu e de meserie profesor de educaţie fizică şi sport, având şi un doctorat în domeniu. Denis Grigorescu

DOLJ „Ai probleme la Inspectorat? Se rezolvă prin cineva de la partid“

Este fraza pe care mulţi oameni au auzit-o cel mai des, fie că erau dascăli ori părinţi. Dacă ar fi să ne raportăm doar la ultimii 4 ani, povestea acestei instituţii ar fi următoarea: În perioada 2015 - 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a fost condus de Elena Lavinia Craioveanu. A plecat din fruntea instituţiei nu pentru că lucrurile ar fi mers prost, ci pentru că obiectivul doamnei Craioveanu era să ajungă în Parlamentul României. Când în Craiova a apărut zvonul că lucrurile sunt aranjate şi postul va deveni vacant pentru că Lavinia Craioveanu va pleca, presa locală a vorbit de mai multe ori despre sforile pe care mai mulţi membri de partid le trăgeau ca să-şi pună la Inspectorat propriii oameni. Jocurile erau, însă, deja făcute. Lavinia Craioveanu a ajuns senator al României, iar în locul său a fost numită prietena acesteia, Monica Leontina Sună, conform comunicatului de presă de la vremea respectivă, "în interesul învăţământului". Schimbarea a avut loc în ianuarie 2017, iar un an mai târziu, Monica Sună şi-a câştigat fotoliul prin concurs. Sună a fost profesoară de biologie la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarădin Craiova, apoi inspector de specialitate.

Salariu de patru ori mai mare decât al soţului

Conform declaraţiei de avere, Monica Sună, după ocuparea postului de inspector general, are salariul de aproape patru ori mai mare decât soţul său care conduce o societate comercială cu răspundere limitată. Că familia a devenit tot prosperă o dovedesc achiziţiile făcute în 2018, când familia Sună şi-a cumpărat o casă în Băileşti şi un apartament în Craiova. Cei doi soţi mai au un apartament şi trei autoturisme.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a fost arătată cu degetul de mai multe ori că este în fruntea instituţiei doar pentru a apăra interesele PSD. De exemplu, mai mulţi dascăli au acuzat-o că a încercat să înăbuşe un protest al profesorilor spunându-le directorilor de şcoli să convoace consiliul profesoral doar pentru ca oamenii să nu iasă în stradă.

Nici adjuncţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj nu au fost numiţi pe alte criterii. Întâmplător sau nu, din iunie 2019, adjunct este Carmen Veliscu, membru PSD, apropiată a naşului cuplului Claudiu Manda-Olguţa Vasilescu. „Observăm că s-a reuşit transpunerea în oglindă a unei construcţii a unui partid politic într-o instituţie publică. În sistemul de învăţământ doljean, mergând piramidal, de la vârf, adică de la inspectorul general Monica Sună, către bază, tot Inspectoratul Şcolar şi aproape toţi directorii din unităţile de învăţământ sunt angrenaţi într-un mecanism politic, într-o campanie electorală permanentă şi a ajuns ca această instituţie să fie o oglindă a structurilor şi diferitelor organizaţii ale PSD. În mod cert, ne gândim la faptul că aceşti oameni nu mai au capacitatea de a promova politicile de interes public, ci vor promova doar politicile interesului partidului. Când eşti promovat de astfel de structuri ierarhice din politică cu greu vei putea să te lupţi pentru a obţine fondurile şi finanţările care sunt în interesul elevilor, al părinţilor şi al profesorilor. Toate aceste lucruri demonstrează cu vârf şi îndesat că acest sistem public a fost extrem de politizat în aceşti ani de conducere PSD şi s-a transferat decizia de la IŞJ către linia de partid “, a declarat Alexandru Gîdăr, fost şef al ISJ Dolj pe vremea guvernării PDL. Ana Popescu

MARAMUREŞ PSD este de un deceniu la cârma Inspectoratului Şcolar Judeţean

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş este controlat în ultimul deceniu de organizaţia judeţeană a PSD. Vicepreşedintele acesteia şi, totodată, preşedintele organizaţiei de femei, Ana Moldovan, a intrat în instituţie în anul 2009 şi de atunci a fost fie inspector şcolar adjunct, fie general, a reuşit să rămână la conducere cu susţinerea partidului. În anul 2009, la acea vreme consilier judeţean PSD, Ana Moldovan a fost numită în postul de inspector şcolar adjunct, la propunerea Partidului Social Democrat. Atunci, a devenit prima femeie social-democrată care a ocupat o funcţie de conducere în instituţia subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale.

Şi-a dat demisia din funcţie în favoarea partidului

A rămas în funcţie cinci luni, până în momentul în care PSD a intrat în opoziţie, iar în septembrie 2009 s-a întors la catedra de limba română pe care o avea la cea mai prestigioasă unitate de învăţământ din Baia Mare, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai“. Imediat ce a fost eliberată din funcţie, social-democrata a atacat decizia în instanţă, câştigând definitiv procesul la Curtea de Apel Cluj, doar că la 24 de ore după ce a fost repusă în funcţie şi-a dat demisia motivând că pentru ea câştigarea procesului a fost mai mult o „recompensă morală“.

Trei ani mai târziu, în anul 2012, tot la propunerea partidului, este numită inspector şcolar general, iar în anul 2015 a luat concursul pe postul de conducere, valabil patru ani, fiind singura participantă la probele organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Din vara anului 2019, Ana Moldovan a deţinut funcţia de inspector şcolar general prin delegare. La finele săptămânii trecute, aceasta şi-a dat demisia, delegându-şi toate atribuţiile inspectorului şcolar adjunct, Marius Ciprian Vasile Cucuiat. Acest lucru nu înseamnă însă că fosta şefă de la ISJ Maramureş a rămas fără activitate. Dimpotrivă, la nivelul Casei Corpului Didactic Maramureş a fost modificată organigrama astfel încât Ana Moldovan să poată ocupa postul de profesor metodist. Mai este nevoie de câteva zile, până ce va veni şi numirea de la Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru ca fosta şefă să îşi preia noul post.

Sursele social-democrate spun că Ana Moldovan a fost un membru de partid care a ştiut să asculte ordinele venite de la liderul organizaţiei şi tocmai de aceea a fost mereu varianta pe care PSD a propus-o pentru conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Fiica ei, angajată la Parlamentul European





Prietenia apropiată dintre Ana Moldovan şi fostul premier Viorica Dăncilă este cunoscută în rândul organizaţiei PSD Maramureş. Această relaţie a ajutat-o pe fiica inspectorului şcolar general, Linda, să ajungă la Bruxelles, acolo unde este angajată la Parlamentul European, la Secretariatul Grupului S&D (administraţia centrală) pe postul de consilier politic. Cunoştiinţele ei însă au făcut ca aceasta să rămână în Parlamentul European, chiar dacă au avut loc schimbări de gardă.

Venituri din proiecte europene şi salarii de la stat





Potrivit declaraţiei de avere, Ana Moldovan încasează anual un venit de aproximativ 77.000 de lei, sumă la care se adaugă 14.794 de lei, bani obţinuţi dintr-un proiect POCU derulat la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş. Inspectorul şcolar general are două apartamente, în suprafaţă de 102 şi 46 metri pătraţi, dobândite prin moştenire. De asemenea, autoturismul pe care îl conduce, fabricat în anul 2011 a fost cumpărat de către soţul ei, angajat al societăţii EON Gaz Distribuţie, cu un salariu anual de 78.000 de lei.

Înainte de a intra în Inspectoratul Şcolar, tot la propunerea PSD, Ana Moldovan a deţinut în perioada 2001- 2003 funcţia de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş. Mai mult, în 1996-1997 aceasta a deţinut şi postul de consilier teritorial şef la Inspectoratul pentru Cultură Maramureş. Simona Vasiac

CĂLĂRAŞI Şefa Inspectoratului Şcolar, apropiata senatoarei PSD Roxana Natalia Paţurcă

„Sper într-o bună colaborare cu toţi colegii mei, dar şi cu toţi factorii implicaţi în procesul instructiv educativ, pentru a putea oferi un învăţământ călărăşean de calitate”, declara pe 6 septembrie 2017, Elena Mihăilescu, în vârstă de 39 de ani, atunci când a fost numită şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. Promovarea în acest post a lăsat loc interpretărilor, având în vedere că este o apropiată a senatoarei PSD de Călăraşi, Roxana Natalia Paţurcă.

Elena Mihăilescu (foto sus) este profesoară de engleză, iar până la ocuparea celei mai înalte funcţii în Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost colegă la Colegiul Economic din Călăraşi cu actuala senatoare PSD Roxana Natalia Paţurcă. În perioada 2003 - 2014, cele două au activat în aceeaşi şcoală şi au legat o strânsă prietenie, lucru care pe mulţi i-a făcut să afirme că numirea sa la Inspectorat a fost susţinută de către Roxana Natalia Paţurcă. De altfel, la 31 ianuarie 2019, Elena Mihăilescu a preluat funcţia de preşedinte interimar al Organizaţiei Femeilor Social Democrate din municipiul Călăraşi. „Mulţumesc, pe această cale, conducerii PSD Călăraşi pentru încrederea acordată! Este o funcţie care mă onorează şi mă responsabilizează pentru a demonstra, împreună cu echipa pe care o voi coordona, că femeile sunt puternice şi pot reuşi!”, spunea profesoara de engleză.

În 2014, Elena Mihăilescu a fost promovată în postul de director al Palatului Copiilor din Călăraşi. Între 2014 şi 2017 s-a mutat la Constanţa, unde a ocupat postul de profesor titular la Şcoala generală nr. 38. De la 1 septembrie 2017 revine în colectivul profesoral al Colegiului Economic Călăraşi pentru ca după 4 zile să devină şefă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi.

„Să o lase pe naşă acolo unde este. În Senatul României“

Numirea sa a avut loc la două săptămâni după ce a fost demis prin fax, alături de alţi 12 inspectori şcolari generali, prof. Constantin Tudor, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, care ocupase acest post prin concurs timp de 7 ani. Demiterile operate de către ministrul Educaţiei de la acea dată, Liviu Marian Pop, au iscat un val de revoltă, iar şeful ISJ Călăraşi, profesorul Tudor a decis să acţioneze în instanţă Ministerul Educaţiei pentru pagube morale şi a depus şi dosarul pentru ieşirea la pensie. Pe 2 septembrie însă a primit hârtia cu revocarea demiterii. „Se vrea să fie adus cineva care să poată fi manipulat. Eu ştiu că va fi adusă Elena Mihăilescu, care de la 1 septembrie este titulară la limba engleză la Colegiul Economic. M-aş bucura să vină Elena inspector general! Că nu este un tânăr care să nu aibă ambiţie şi să nu ştie ce să facă! Dar, cu o singură condiţie: să o lase pe naşă acolo unde este, în Senatul României”, spunea prof. Constantin Tudor, făcând referire la prietenia acesteia cu senatoarea PSD.

Numirea în acest post i-a adus sume consistente în cont Elenei Mihăilescu. Potrivit declaraţiei de avere, postată pe site-ul ISJ Călăraşi, anul trecut a încasat din salariu 66.972 de lei, la care se adaugă încă 26.264 lei din indemnizaţii, diferenţe salariale şi din calitatea de membru a unui proiect româno - bulgar. Soţul său, şeful Garanti Bank, Agenţia Călăraşi, a completat veniturile familiei cu 123.568 de lei. Ionela Stănilă