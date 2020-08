Patru asociaţii de elevi dezaprobă noile măsuri privind redeschiderea şcolilor

Cele patru asociaţii au transmis, miercuri seara, un comunicat de presă referitor la anunţul preşedintelui Klaus Iohannis privind măsurile de reluare a cursurilor care se vor aplica din 14 septembrie.

“Preşedintele a afirmat faptul că decizia privind suspendarea cursurilor, în contextul creşterii numărului de cazuri, va fi luată de Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă. Concret, şcolile se vor închide acolo unde există în media ultimelor zile, 3 sau mai multe cazuri la 1000 de locuitori. Reprezentanţii elevilor din ţară consideră că măsura va pune în pericol elevii şi tot personalul unităţilor de învăţământ. Suspendarea cursurilor după ce s-au înregistrat timp de câteva zile numărul minim de cazuri va fi o decizie luată mult prea târziu, având în vedere rapiditatea cu care virusul se răspândeşte în comunitate”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii elevilor precizează că în zona urbană capacitatea de testare este foarte mică şi va ascunde imaginea reală a evoluţiei epidemiologice.

“Mai mult, în marile centre urbane capacitatea de testare este foarte mică, fapt ce va ascunde imaginea reală a evoluţiei epidemiologice din localitatea respectivă şi nu va permite închiderea propriu-zisă a unităţilor de învăţământ într-un timp util, astfel încât să prevenim crearea unor focare la nivel de unitate de învăţământ”, arată sursa citată.

Preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Sabina Spătariu, spune că autorităţile au dovedit că totul se face cu jumătăţi de măsură şi că elevii au aşteptat decizii ferme, dar au avut parte de simple declaraţii.

“Autorităţile au dovedit în această seară că totul se face cu jumătăţi de măsură. În Constanţa ar putea fi suspendate cursurile dacă am avea 900 de cazuri pe zi timp de mai multe zile, iar atunci va fi prea târziu să vorbim de prevenirea numărului de cazuri. Dacă apare un singur caz într-un liceu, trebuie ca activitatea să fie suspendată, iar DSP să realizeze ancheta epidemiologică imediat. Am aşteptat decizii ferme, dar se pare că am asistat la simple declaraţii, aşa cum s-a întâmplat încă din luna martie”, a afirmat Sabina Spătariu.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că pe 14 septembrie începe noul an şcolar preuniversitar, precizând că aceasta înseamnă că majoritatea elevilor vor merge efectiv la şcoală. Sunt totuşi trei scenarii în funcţie de situaţia îmbolnăvirilor. Decizia privind modul în care va începe şcoala se descentralizează şi se ia la nivel de judeţ. Preşedintele a explicat că inclusiv elevii din Bucureşti vor merge efectiv la cursuri şi aşa se va întîmpla în cea mai mare parte a localităţilor, dar că situaţia va fi evaluată periodic. Iohannis a mai anunţat că este în discuţie un scenariu similar celui din starea de urgenţă, prin care părinţii vor primi un ajutor pentru a putea sta cu copiii acasă, dacă se închid şcolile. El a mai explicat ce se va întâmpla dacă situaţia generală se agravează din punct de vedere epidemiologic, dar şi cum va fi fi rezolvată situaţia în comunităţile în care nu există acces la internet.