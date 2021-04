Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, spune că 43% din personalul din învăţământ a fost vaccinat

El afirmă că a primit numeroase solicitări privind suspendarea campaniei de informare privind vaccinarea în sistem, unele chiar sub formă de ameninţare. Cîmpeanu mărturiseşte că nu are o explicaţie pentru reticenţa dascălilor faţă de vaccinare şi anunţă că este posibil să ia o decizie prin care dascălii care vor participa ca supraveghetori la examenele naţionale să fie plătiţi cu sume "motivante", însă să aibă posibilitatea de a intra în săli doar dacă s-au vaccinat.

Conform datelor prezentate joi seară, într-o emisiune televizată, de ministrul Educaţiei, din totalul de 350.000 de angajaţi din sistemul de învăţământ, aproape 153.000 s-au vaccinat, el arătând că sunt "foarte mulţi colegi" care nu ştiu să se programeze. Aproape jumătate dintre cadrele didactice au ales să se vaccineze până acum.

"De mai bine de două săptămâni, progresele sunt foarte lente, tocmai de aceea ne mobilizăm. Ieri am avut o videoconferinţă cu toţi inspectorii şcolari judeţeni şi inspectorii generali adjuncţi în care am solicitat ca element de sprijin fiecare şcoală să desemneze o persoană care să acorde asistenţă tehnică pentru înscrierea în platforma de vaccinare a celor care doresc acest lucru. Am constatat că sunt foarte mulţi colegi care - tot vorbim de digitalizare şi de predarea online - care au dificultăţi în a se înscrie într-o platformă şi nu sunt doar în mediul rural. Aceşti colegi care au dificultăţi trebuie să fie asistaţi de persoane care sunt capabile să facă acest lucru şi am solicitat ca în fiecare şcoală să fie desemnată o astfel de persoană”, a declarat ministrul Educaţiei, joi seară, la Digi 24.

Cîmpeanu a mărturisit că, "personal", nu are "absolut nicio explicaţie pentru această reticenţă".

Ministrul a susţinut că a primit somaţii pentru a renunţa la campania "Vaccinare şi testare pentru învăţare", care a fost iniţiată în ţară şi care mai are de ajuns în nouă judeţe.

"Am fost somaţi imperativ, avem sute de mesaje mai mult sau mai puţin oficiale, primite pe adresa ministerului, pe adresa personală, pe toată căile de comunicare, pentru a întrerupe această campanie. Nu vom întrerupe această campanie. Îmi pare rău că dezamăgesc un număr importat de persoane care au trimis aceste mesaje, nu vom întrerupe această campanie pentru că dorim să aducem la cunoştinţa celor din şcoli elemente despre importanţa şi necesitatea vaccinării, nu dorim să obligăm pe nimeni, în niciun fel, dar suntem datori să promovăm încrederea în sistemul medical, să promovăm încrederea în progresele ştiinţei. (...) Nu o să pun accentul pe partea de ameninţare a acestor mesaje, dar sunt sute de mesaje, probabil mii”, a afirmat el.

Sorin Cîmpeanu a anunţat că ia în calcul ca profesorii care doresc să fie supraveghetori la examenele naţionale din acest an să primească sume comparabile celor pentru ore remediale - 100 de lei brut - însă să nu poată intra ca supraveghetori decât cei vaccinaţi.

"La examenele naţionale vom avea nevoie de supraveghere şi s-ar putea să avem tarife foarte motivante pentru supraveghere. Iar pentru a intra în sală să supraveghezi elevi care dau examenele de Evaluare Naţională sau de Bacalaureat cred că este corect din partea autorităţilor să pună condiţia de a intra doar acei profesori care sunt vaccinaţi. Am dat un exemplu de elemente pe care putem să le avansăm pentru a motiva, impulsiona o decizie corectă de vaccinare”, a susţinut ministrul.

El a menţionat că "nimeni nu este absurd să impună vaccinarea dacă există contraindicaţii medicale".

Cîmpeanu a adăugat că insistă pe posibilitatea de testare a elevilor în şcoli.