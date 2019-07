Licean eminent, mesaj pentru Andronescu: „Să nu vă mai întrebaţi de ce tinerii fug cât mai departe de România”

Elevii care au muncit mult ca să se califice la etapa naţională a sesiunii de comunicări ştiinţifice la Istorie, organizată anul acesta în perioada 25-28 iulie, la Turnu Magurele, au fost cazaţi în internate în care saltelele erau rupte şi murdare, iar camerele erau mici, insalubre şi pline cu gândaci.

„Aşa am fost primiţi la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice-istorie desfăşurată la Turnu Măgurele, Teleorman. Aşa a răsplătit statul român munca elevilor calificaţi la etapa naţională a unui concurs după luni întregi de muncă. Eu nu pot decât să vă rog să facem cunoscută tuturor această situaţie deosebit de gravă pentru a nu fi supuşi şi alţi elevi la o asemenea batjocură! Ţara asta nu dă niciun ban pe munca noastră! Aici se promovează doar non-valoarea, iar puşcăriaşii au condiţii mai bune decât elevii premianţi. Doamna Andronescu, dormiţi bine seara în calitate de ministru al educaţiei când ştiţi la ce batjocură e supus elevul român?! Fotografiile le-am realizat în internatele în care am fost cazaţi: internatul liceului Sfântul Haralambie şi internatul liceului Praporgescu, Turnu Măgurele. Las pozele astea aici cu speranţa că vor ajunge unde trebuie pentru a nu mai trece şi alţi elevi prin ce am trecut noi în aceste zile la Turnu Măgurele”, a transmis unul dintre liceenii participanţi, Alin Popoviciu, pe Facebook.

