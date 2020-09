ISMB anunţă că şcolile din Capitală vor adapta scenariul 2, în funcţie de infrastructura de care dispun

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este 1,12 cazuri la mia de locuitori în Capitală. În sectoarele 1, 2 şi 6 incidenţa cumulată depăşeşte 1 caz la mia de locuitori, în timp ce sectoarele 3,4 şi 5 sunt în scenariul verde

”Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a comunicat astăzi, 07.09.2020, rata de incidenţă a îmbolnăvirilor, cumulată la 14 zile, a cărei valoare este de 1,12. Potrivit Ordinului comun MEC/MS nr. 5487/1494 din 31.08.2020, Anexa nr. 1 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Municipiul Bucureşti se încadrează în Scenariul 2”, a transmis, luni, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Consiliile de Adminstraţie ale unităţilor de învăţământ vor transmite Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Direcţiei de Sănătate Publică propunerile de scenariu în funcţie de infrastructura locală, până la data de 08.09.2020.

”Propunerile unităţilor de învăţământ avizate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi de Direcţia de Sănătate Publică vor fi transmise spre aprobare Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Soluţionarea va fi primită până la data de 10.09.2020”, a mai transmis IŞMB.

Potrivit datelor transmis, luni, de către Ministerul Sănătăţii, incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile depăşeşte 1 în sectoarele 1,2 şi 6. În Sectorul 1 este1,34, în Sectorul 2 este 1,17, iar în Sectorul 6 este 1,03.

Celelalte sectoare au o incidenţă cumulată sub un caz la mia de locuitori, astfel Sectorul 3 are 0,93, Sectorul 4 are 0,96 şi Sectorul 5 are 0,82.