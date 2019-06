UPDATE Evaluare Naţională 2019. Ce subiecte au primit elevii la proba Limba şi literatura română

UPDATE Elevii care au ieşit din examen spun că „Subiectele mi s-au părut uşoare, asta dacă ai învăţat”, a spus un elev. „Am rezolvat toate cerinţele. Cred că iau 7 sau 8”, a spus un alt copil.



La subiectul I, copiii au primit un fragment din opera „Ultima cursă” a lui Horia Lovinescu.

Profesorii de Limba şi literatură română consideră că subiectele nu sunt foarte grele însă au diferite capcane.

„Nu sunt subiecte foarte dificile per ansamblu, dar anumite cerinţe îi pot pune în încurcătură pe elevi. Textul dramatic de la prima parte e destul de dificil de citit şi înţeles. Nu cred că e foarte bine ales fragmentul pentru că nu explică comportamentul personajului, nu îi sunt motivate reacţiile”, arată profesoara de Limba Română, Cristina Tunegaru.

Scriitoarea Mihaela Apetrei este de altă părere.

„Subiectele de la Evaluarea Nationala din acest an sunt din categoria celor foarte usor de rezolvat, construite parca pentru copiii cu rezultate sub media unei clase obişnuite. Acest lucru nu ar trebui sa fie o bucurie pentru nimeni. Copiii vor fi departajati cu greu si, probabil, in special pe baza compunerilor, a căror corectare presupune un grad mai mare de subiectivism decât partea de gramatică, vocabular si intelegere a textului”, atrage atenţia Mihaela Apetrei.

