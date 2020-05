Andy Varga, eleva care a confruntat sistemul: „Aş prefera să susţinem examenele acum”

Într-un scurt interviu pentru site-ul de educaţie stiriedu.ro, Andy Varga, detaliază argumentele sale:

”Eu fac parte din categoria elevilor norocoşi. Am acces a internet şi rezolv în perioada asta subiectele de bacalaueat propuse de către Ministerul Educaţiei. Este o perioadă grea, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Noi, elevii din anii terminali, stăm şi ne gândim cum facem cu examenele, cum facem cu pregătirea. Întoarcerea la şcoală în perioada 2-12 iunie este benefică mai mult pentru elevii care nu au acces la internet. Poate asta ar fi o soluţie: să-i cheme la şcoală pe cei care nu au internet, pentru că ceilalţi suntem destul de maturi încât să punem mâna şi să lucrăm de acasă. Eu aş prefera să susţinem examenele acum, chiar dacă nu într-o singură sesiune, adică în iunie, ci în două. Aşa pot să dea examenul şi cei care au nevoie de mai mult timp de pregătire, şi aici îi pun şi pe cei care nu au acces la internet şi pe cei care preferă mai mult timp pentru pregătire.”

Eleva mai spune că este o persoană care preferă să lucreze în ritmul ei. În linişte. ”Nu pot nici să alerg prin materie sau să fac lucrurile atât de repede cum le fac unii colegi de-ai mei. Şi sunt cazuri în care profesorii lucrează foarte repede tocmai pentru că au aceşti elevi. Eu prefer cursurile online. N-am făcut cursuri efectiv, încât să ne predea profesorii, pentru că materia în mare parte a fost deja predată. Nu ştiu dacă suntem pregătiţi neapărat pentru a muta totul în online. Însă, mi-ar plăcea ca atât profesorii, cât şi elevii şi părinţii să înţeleagă necesitatea de a învăţa să umble cu tehnologia şi să o utilizeze.”

Cât priveşte încheierea anului şcolar, eleva spune: ”Noi suntem generaţia care va avea de suferit, pentru că n-o să defilăm prin curtea şcolii. N-o să mai ieşim de braţ cu dirigintele, n-o să mai auzim ultimul sunat de clopoţel. Asta este partea negativă a situaţiei. Dar eu nu mă dau în vânt după petreceri, cum e banchetul, aşa că o văd ca pe o situaţie pozitivă, ca pe o economie, că nu mai dau bani.”