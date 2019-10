Şcoala în România secolului XXI: Pedeapsă umilitoare pentru un copil rom supraponderal de şapte ani

„Vreau sa va relatez o întâmplare de la şcoala Dagata cu precizarea ca nu as vrea sa fiu interpretata greşit sau ca sunt subiectiva. Mulţi dintre prietenii din lista mea sunt cadre didactice, şi cu siguranţa nu puteţi sa toleraţi astfel de comportament, indiferent de mediul in care se manifesta. Criza personalului calificat din sistem a făcut ca la şcoala din Zece Prăjini directorul sa angajeze o “învăţătoare”, fosta vânzătoare la un Market, fără experienţa şi fără testare. Aceasta doamna a venit însoţită la şcoala de sotul ei şi de propriul copil. A considerat foarte educativ sa pună un copil rom din clasa a II-a sa stea in genunchi cu mâinile sus... drept pedeapsa. Copilul suferea de obezitate şi insuficienta cardiaca. Sa umileşti un copil de 7 ani in fata propriului copil, mi se pare o lecţie de rasism şi un abuz emoţional fără precedent. Umilinţa ar fi durat şi mai mult dacă educatoarea nu ar fi dat buzna in clasa , educatoarea de etnie roma. Directorul a încercat sa muşamalizeze incidentul şi a sfătuit-o pe vânzătoare sa demisioneze, insistând ca mama elevului sa nu facă sesizare. Eu personal am sesizat inspectoratul şcolar in speranţa ca va analiza împrejurările in care s- au petrecut lucrurile! O demisie nu rezolva criza din sistem, iar muşamalizarea incidentelor va conduce la perpetuarea comportamentelor abuzive”, a scris pe Facebook, Elena Motaş fostă inspectoare şcolară.

O primă reacţie a venit şi din partea sociologului Gelu Duminică, care spune că astfel de incidente nu sunt un accident, şi că, pe termen lung, ne condamnăm la un rasism peren.

„Ceea ce ne povesteşte Elena Motas (profesoară si fosta inspectoare la Iasi) ca s-a întâmplat în şcoala din Dagata, judeţul Iaşi, nu este un accident.

Vă rog să nu vedeţi doar abuzul asupra unui copil rom ci mai ales să realizăm valorile pe care le transferam propriilor noştri copii, condamnînd astfel societatea asta la un rasism peren”, a scris profesorul Gelu Duminică.