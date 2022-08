Vodafone vinde afacerile sale din Ungaria pentru 1,8 miliarde de dolari

Vodafone Group PLC a anun╚Ťat luni v├ónzarea integral─â a Vodafone Magyarorszag Tavkozlesi Zrt, sau Vodafone Hungary, pentru 715 miliarde de forin┼úi (1,8 miliarde de dolari) ├«n numerar, ├«ntr-o tranzac┼úie care va crea un lider local ├«n sectorul telecomunica┼úiilor ├«n statul din Europa Central─â, transmit Reuters ┼či Market Watch.

Compania de telecomunica╚Ťii cu sediul ├«n Marea Britanie a declarat c─â a fost de acord s─â-╚Öi v├ónd─â ├«ntregul pachet de ac╚Ťiuni de 100% din unitate c─âtre 4iG Public Limited Company ╚Öi Corvinus Zrt, un holding de stat maghiar, sub rezerva verific─ârii ╚Öi aprob─ârii de reglementare.

Companiile vizează închiderea vânzării până la sfârșitul anului 2022.

Vodafone a declarat c─â acordul face parte din strategia guvernului ungar de a construi un lider na╚Ťional de╚Ťinut de maghiari ├«n sectorul tehnologiei informa╚Ťiei ╚Öi comunica╚Ťiilor.

ÔÇ×Guvernul ungar are o strategie clar─â de a construi un campion na╚Ťional de╚Ťinut de maghiari ├«n sectorul IT. Aceast─â combina╚Ťie cu 4iG va permite Vodafone Ungaria, care are o istorie m├óndr─â de succes ╚Öi inova╚Ťie ├«n ╚Ťar─â, s─â joace un rol major ├«n cre╚Öterea ╚Öi dezvoltarea viitoare a sectorului ca un operator mult mai puternic la scar─â ╚Öi complet convergentÔÇŁ, a comentat CEO-ul Vodafone, Nick Read.

ÔÇ×Entitatea combinat─â va cre╚Öte concuren╚Ťa ╚Öi va avea un acces mai mare la investi╚Ťii pentru a promova digitalizarea UngarieiÔÇŁ, a ad─âugat el.

Afacerea de servicii partajate a Vodafone din Ungaria, VOIS, nu este inclus─â ├«n acord ╚Öi va continua s─â furnizeze servicii celorlalte companii opera╚Ťionale ale Vodafone.

Vodafone Ungaria este al treilea cel mai mare operator de telefonie mobil─â din Ungaria. A ├«nceput s─â func╚Ťioneze ├«n 1999 dup─â ce ╚Öi-a asigurat a treia licen╚Ť─â GSM 900/1800 MHz a ╚Ť─ârii ╚Öi a fost primul furnizor care opereaz─â ├«n banda DCS-1800 din Ungaria.

V├ónzarea este condi╚Ťionat─â de ├«ndeplinirea due diligence, p─âr╚Ťile intr├ónd ├«n documenta╚Ťie obligatorie privind tranzac╚Ťia ╚Öi ob╚Ťin├ónd aprobarea de reglementare. P─âr╚Ťile vizeaz─â finalizarea p├ón─â la sf├ór╚Öitul acestui an.

Contravaloarea reprezintă un multiplu de 9,1x câștigul ajustat înainte de dobândă, impozit, amortizare și amortizare după contracte de leasing (EBITDAaL) pentru perioada de 12 luni care se încheie la 31 martie 2022.