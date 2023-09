Trenurile nu vor circula pe 15 septembrie între 7 și 9: Cum își pot primi pasagerii banii pe bilete

CFR Călători a ținut să facă o serie de precizări privind greva de avertisment care va avea loc vineri, 15 septembrie, între orele 7 și 9, inclusiv legat de returnarea banilor pe biletele de tren.

Referitor la greva feroviară ce a fost anunțată doar în spațiul public pentru data de 15.09.2023, în intervalul orar 07:00-09:00, de către un sindicat feroviar, CFR Călători face următoarele precizări:

- Greva feroviară a fost anunțată doar în spațiul public de către un sindicat feroviar și privește salariații CNCF CFR SA.

- Salariații CFR Călători nu participă la această grevă.

- Conform informațiilor din spațiul public, această grevă feroviară este una de avertisment și ar putea afecta, în intervalul orar 07:00-09:00, circulația anumitor trenuri, operate de CFR Călători, dar și de alți operatori feroviari.

În cazul în care greva de avertisment va avea loc, călătorii de la trenurile afectate își pot valorifica drepturile lor privind restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parțial conform Regulamentului de transport pe calea ferată din România, în vigoare.

Detalii despre condițiile de restituire a tarifelor de transport sunt disponibile pe cfrcalatori.ro la secțiunea Trafic Intern/ Renunțarea la călătorie – https://www.cfrcalatori.ro/renuntarea-la-calatorie-restituiri/

Condiții în care se poate cere restituirea banilor

Potrivit legii, tarifele de călătorie se restituie total sau parțial pentru parcursul neefectuat sau pentru serviciile neutilizate, fără reținerea tarifului de procesare, în următoarele situații care se consideră din vina CF:

anularea trenului pentru care s-a emis legitimația de călătorie;

întreruperi de circulație sau suprimări de trenuri în parcurs și fie călătoria nu mai este posibilă, fie călătorul nu dorește continuarea călătoriei cu alte trenuri în circulație;

pierderea trenului de legătură din cauza întârzierilor în condițiile în care călătorul are emisă o singură legitimație de călătorie și nu se cere continuarea călătorie cu un alt tren;

întârzieri ale trenului în stația de plecare de 60 de minute sau mai mari, sau care conduc la pierderea legăturii în parcurs (tren de legătură) și călătorul renunță la călătorie în totalitate;

nu se poate asigura loc la clasa comercială sau de rezervare pentru care a fost emisă inițial legitimația de călătorie și călătorul renunță la efectuarea călătoriei;

întârzieri ale trenului acumulate în parcurs de 60 de minute sau mai mari (care nu au fost cunoscute la plecare) și călătorul renunță la continuarea călătoriei;

legitimaţia a fost utilizată într-o clasă sau un tren de categorie inferioară celei menţionate pe legitimaţie, exceptând cazurile când călătorul solicită de bună voie călătoria într-o clasă sau cu un tren de categorie inferioară;

întârzieri ale trenului acumulate în parcurs de 60 de minute sau mai mari sau indiferent de întârziere aceasta conduce la pierderea legăturii în parcurs (întârzieri care nu au fost cunoscute la plecare) și călătorul renunță la continuarea călătoriei și solicită returnarea în stația inițială de plecare.

Când trebuie făcută solicitarea de restituire

Solicitările de restituire din vina CF, pentru a fi luate în considerare, trebuie să fie făcute de regulă în următoarele termene, funcție de caz, astfel:

- oricând până cel târziu în termen de 3 zile după data plecării primului tren din rută (pentru care a fost emisă legitimația), pentru situațiile prevăzute mai sus la lit. a) , g) și la lit e) când din diverse motive (stația de destinație nu are program de lucru la ora sosirii trenului în stație, stația nu are personal propriu, personalul de tren nu a făcut mențiunile necesare pe legitimația de călătorie, călătorul trebuie să se deplaseze urgent etc) și călătorul nu a putut solicita restituirea diferențelor tarifare aferente în termenul de o oră de la sosirea trenului în stația de destinație;

- până cel târziu la ora reală de plecare a trenului din stația inițială de îmbarcare

- până cel târziu la o oră de la sosirea trenului în stația din parcurs unde s-a produs evenimentul sau călătorul renunță la călătorie

- până cel târziu la o ora de la sosirea în stația inițială de îmbarcare.

- până la cel târziu o oră de la sosirea trenului în stația de destinație