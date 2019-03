Teodorovici: Mi-aş dori foarte mult o analiză pe buget pe care Preşedinţia să o prezinte public

„Mi-aş dori foarte mult o analiză pe care preşedinţia să o pună în mod public pentru prezentare, pentru dezbatere. Critici am văzut că sunt foarte multe, dar nejustificate. Noi am prezentat public bugetul, s-a dezbătut în Parlament, am arătat cifre, sumele, locurile de unde vin aceste sume. Din partea preşedintelui critici, dar fără argumente, ceea ce nu cred este corect faţă de români. M-aş fi aşteptat ca ministru de Finanţe să fiu sunat.

Am cerut o discuţie la instaurarea colegului meu, domnul vice prim-ministru Suciu (vice-premierul şi ministrul Dezvoltării Regionale, Daniel Suciu n.r), când am fost la Parlament, l-am rugat pe domnul preşedinte pe scurt să avem o discuţie legată de buget.(...) Din păcate nu se doreşte un astfel de dialog, pe date concrete, pentru a vedea exact dacă temerile domnului preşedinte sunt sau nu justificate. Eu înţeleg lupta aceasta politică, numai că, din păcate, ştiţi foarte bine, se induce temerea în rândul populaţiei, ba în rândul pensionarilor, ba în rândul părinţilor care aşteaptă alocaţiile pentru copii, ba pe zona de investiţii, că n-ar exista bani.

Bani există şi Comisia Europeană, în ultimul său raport de ţară, a şi confirmat pentru anul trecut cât a fost deficitul în România. Deci sumele sunt confirmate, sunt certificate de Comisia Europeană. Deci nimeni nu fură, nu măsluieşte, decât în capul unora care au din păcate o imaginaţie bolnavă”, a spus Eugen Teodorovici, la Antena 3.

