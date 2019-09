TAROM marchează 65 de ani de existenţă cu noi tarife pentru zboruri. Ce oferte promoţionale are compania aeriană naţională

„Istoria companiei aeriene naţionale este povestea oamenilor pasionaţi de aviaţie, de călătorie şi povestea fiecărui pasager care ne-a trecut pragul de-a lungul timpului. În cei 65 de ani de existenţă, TAROM a fost martorul implicat al unei istorii începute de pionierii români ai aviaţiei civile mondiale şi continuată până astăzi de o echipă cu pasiune pentru zbor. Datorăm totul pasagerilor care au ales să călătorească alături de noi, partenerilor şi întregii echipe TAROM, iar la ceas aniversar, ne dorim să rămânem în continuare la înălţime şi să continuăm tradiţia aviaţiei româneşti” declară directorul general Mădălina Mezei.

De ziua TAROM ne gândim în primul rând la pasagerii noştri. Am ales, şi de această dată, să lansăm o ofertă aniversară, pe cele mai importante rute interne şi externe, la preţuri speciale.

Astfel, în perioada 18 – 20 SEP 2019, Compania TAROM dă startul unei oferte cu preţuri foarte atractive către destinaţiile dorite şi pune în vânzare bilete de avion începând de la 65 Euro* dus-întors (cu toate taxele incluse) pe următoarele destinaţii:

RUTE INTERNE:

TARIF DE LA 65 EUR RT cu toate taxele incluse, pentru bilete achiziţionate între Bucureşti şi Cluj, Iaşi, Timişoara;

RUTE EXTERNE:

TARIF DE LA 99 EUR RT, cu toate taxele incluse, pentru bilete achiziţionate între Bucureşti şi Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chişinău, Roma, Sofia, Tbilisi, Viena;

TARIF DE LA 119 EUR RT, cu toate taxele incluse, pentru bilete achiziţionate între Bucureşti şi Frankfurt, Hamburg, Munchen, Praga, Salonic, Tel Aviv;

TARIF DE LA 139 EUR RT, cu toate taxele incluse, pentru bilete achiziţionate între Bucureşti şi Amsterdam, Barcelona, Bruxelles, Erevan, Londra, Paris, Stockholm;

TARIF DE LA 159 EUR RT, cu toate taxele incluse, pentru bilete achiziţionate între Bucureşti şi Amman, Beirut, Cairo, Madrid;

Oferta este valabilă pentru cursele operate TAROM în perioada 01 NOV - 15 DEC 2019, 15 JAN - 01 MAR 2020 (data ultimului retur), este supusă unor termene şi condiţii speciale, iar locurile la aceste tarife sunt limitate.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a fost înfiinţată în 1954 şi a crescut în acelaşi timp cu aviaţia românească. Cu un trecut ce se întinde pe mai mult de o jumătate de secol, istoria Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române începe odată cu dezvoltarea industriei aeronautice, un domeniu în care România - prin Aurel Vlaicu, Traian Vuia şi Henri Coandă - s-a remarcat pe plan internaţional.

Înainte de 1954 s-au produs o serie de evenimente notabile strâns legate de apariţia companiei TAROM.

- 1920, în România a luat fiinţă una dintre primele linii comerciale din lume, CFRNA - Compania Franco-Română pentru Navigaţie Aeriană, care a fost, de altfel, şi prima companie aeriană - din istoria aviaţiei - cu operare trans-continentală.

-1926, compania s-a reorganizat şi şi-a schimbat denumirea în CIDNA - Compania Internaţională pentru Navigaţie Aeriană, pentru ca, în 1930, să-şi schimbe din nou numele, devenind Societatea Naţională LARES - Liniile Aeriene Române Exploatate de Stat.

-1945 aduce o nouă reorganizare, iar LARES este înlocuită de Compania Aeriană TARS - Transporturile Aeriene Româno - Sovietice, care se afla în subordinea guvernului român şi a celui sovietic, dar al cărei personal a fost selecţionat tot din rândul celor care lucraseră pentru LARES.

După încă o reorganizare, LARES îşi schimbă numele şi devine, în data de 18 septembrie 1954 - TAROM, Transporturile Aeriene Române.

-1966, TAROM efectua primul zbor peste Atlantic.

-1968, primul zbor al unui avion BAC 1-11 destinat companiei TAROM, România a fost primul stat din Europa de Est care a achiziţionat această aeronavă.

-În perioada 1972-1982 au fost construite 35 de avioane BAC 1-11, cele mai multe fiind cumpărate de compania TAROM în anul 1975 (5 aparate din seria 525 FT) şi livrate de firma engleză în anul 1977.

-1969 - TAROM îşi adaugă o premieră mondială în palmares: avionul românesc IL 18 cu însemnele TAROM a parcurs distanţa de peste 50 de mii de kilometri în jurul lumii, în mai puţin de 80 de ore de zbor. Aeronava avea la bord 65 de pasageri.

-Începând cu anul 1973 se achiziţionează aeronave "lung curier", iar în anul 1974 TAROM a realizat primul zbor catre Sydney via Calcutta şi a introdus zboruri regulate transcontinentale spre New York şi Beijing. Un an mai târziu, în anul 1981, TAROM a atins o nouă performanţă - realizarea primului zbor fără escală pe o distanţă de 10.000 km între Bucureşti şi Bangkok.

-În anii 1980, TAROM a achiziţionat cele câteva aeronave Rombac produse sub licenţă britanică în România.

-Anii ’90 au reprezentat inaugurarea unor noi rute spre Chicago, Calcutta, Milano, Chişinău, Delhi, Verona, Bologna, Salonic, Munchen, Stuttgart şi altele.

Compania TAROM îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din 1993 este membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), din 2000 este membră a Asociaţiei Companiilor Aeriene Europene (AEA), iar din iunie 2010 este membră a Alianţei SkyTeam, eveniment istoric ce marchează intrarea companiei naţionale într-o nouă epocă a existenţei sale.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: