SONDAJ Aproape 4 din 10 români îşi autoevaluează cunoştinţele financiare ca fiind mediocre sau foarte slabe

Astfel, pe o scară de 1 la 10, de la foarte slabe la foarte bune, o medie de aproape 17% dintre români îşi evaluează cunoştinţele financiare ca fiind medii spre bune. Aproape 40% spun că au cunoştinţe financiare sub 5, pe aceeaşi scară valorică.

În acelaşi timp, trei din 10 români petrec mai mult de cinci ore, în fiecare săptămână, jucându-se pe telefon, laptop său calculator. Mai mult, aceeaşi proporţie alocă între 1 şi 5 ore jocurilor, în fiecare săptămână.

Potrivit studiului, trei din 10 români găsesc că principală sursă de informaţii financiare lumea online, peste 11% consultă specialiştii financiari, puţin peste 8% îşi iau detaliile relevante de la televizor, aproximativ 9% de la prieteni şi sub 5% din ziare.

„Astfel, de la lansarea platformei www.sigurantafinanciara.ro, peste 100.000 de utilizatori unici au citit articolele, au folosit calculatoarele de costuri sau au beneficiat de sfaturile experţilor noştri. Durata petrecută, în medie, de un utilizator pe www.sigurantafinanciara.ro a fost de aproximativ 1 minut şi jumătate. Acesta a fost un alt motiv pentru care, în plus faţă de articolele şi sfaturile existente pe website, noua platformă de joc le va oferi utilizatorilor oportunitatea să ia decizii financiare sănătoase, prin joc. Mai ales că, întrebaţi dacă ştiu pentru ce sumă restantă pot ajunge în Biroul de Credite, 45% dintre respondenţi cred că pentru 5 lei, un sfert spun că doar când datorează 500 de lei şi aproape 15% dintre ei cred că 100 de lei este suficient pentru a fi înregistrat în baza de date”, se menţionează în document.

Codul IBAN este codul unic de identificare a contului curent, iar peste trei sferturi dintre români, această informaţie este clară. Totuşi, 18% dintre respondenţi cred că IBAN este codul de client al băncii, 2% cred că IBAN este de denumirea bancară a codului PIN, aproape 2% - ultimele patru cifre de pe card, iar 1% - codul de acces pentru serviciile de online banking.

„În contextul unei nevoi recunoscute de a îmbunătăţi nivelul educaţiei financiare în România, dar şi ţinând cont de timpul alocat de români jocurilor online, Provident lansează, sub umbrelă SigurantaFinanciara.ro, prima platformă de educaţie financiară prin jocuri din ţară - «Ştii cu banii», accesibilă la www.sigurantafinanciara.ro/stiicubanii. Platforma are ca rol educaţia şi contribuţia la o viaţă financiară sănătoasă, într-un mod facil şi atractiv, accesibil oricând şi oriunde, atât prin intermediul smartphone-ului, cât şi al laptopului sau al computerului de acasă”, se arată în comunicatul transmis de Provident Financial România.

Utilizatorii „Ştii cu banii” se bucură de 12 jocuri, cu diferite praguri de dificultate, care combină divertismentul cu educaţia financiară, trecând de la noţiuni elementare, până la întrebări aplicate, totul cu scopul de a transmite mai clar şi mai eficient informaţiile care pot asigura o mai bună sănătate financiară pentru români. Educaţia financiară nu rămâne nerecompensată. Dincolo de banii virtuali pe care jucătorii trebuie să îi gestioneze pe parcursul jocului, există premii în bani de câte 500 de lei pentru fiecare etapă săptămânală şi marele premiu de 10.000 de lei, care se acordă la final unuia dintre utilizatorii care a ajuns la finalul jocului şi şi-a menţinut veniturile pe plus.

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF). Grupul are 2,4 milioane de clienţi în 9 tări din Europa, precum şi în Mexic şi Australia.