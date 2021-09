Sebastian Burduja: Vrem să simplificăm impozitarea pentru investitori

„Vrem să premiem deţinerile pe un orizont de timp mai îndelungat, ne gândim, de exemplu, la un 3% pentru deţinerile de sub un an şi 1% pentru deţinerile peste un an. Este o propunere în lucru, o lansez public aici şi aştept să îmi daţi feedback şi, într-un timp foarte scurt, să putem să mergem cu ea în Parlament”, a afirmat Burduja în cadrul Forumului Pieţei De Capital organizat de Financial Intelligence

Deputatul spune că speră să convingă şi Ministerul Finanţelor să dea un aviz favorabil, demonstrând că impactul bugetar este unul pozitiv, iar măsura ar avea şi alte efecte economice indirecte importante.

Sebastian Burduja a spus: “Lucrăm la forma finală a expunerii de motive, textul legislativ există, el este agreat prin efortul jucătorilor din piaţă, meritul este al pieţei, al oamenilor care s-au organizat şi au venit către noi cu această soluţie.

Lucrăm să avem ultimele date pe aceste deţineri, câte s-ar încadra la peste un an, câte la sub un an, ca să putem face un model economic concret şi să demonstrăm un impact bugetar pozitiv. Asta ar asigura şi un punct de vedere favorabil din partea Ministerului de Finanţe, dar indiferent de ce punct de vedere vom avea, aveţi garanţia că ne vom lupta ca acest proiect să treacă. Probabil termenul de depunere va fi în următoarele câteva săptămâni.“

Sebastian Burduja a mai spus că îşi doreşte un proiect de ţară prin care românii să fie educaţi să investească la bursă: “Aveţi în mine personal un susţinător declarat al pieţei de capital. Am avut şansa să stau 12 ani, să studiez şi apoi să lucrez la Washington, într-o ţară unde piaţa de capital este, aşa cum ar trebui să fie şi în România, motorul principal de creştere economică, de atragere a capitalului, de dezvoltare a companiilor şi o cultură naţională. Soţia mea este americancă. Primul şoc pe care l-am avut în raport cu familia soţiei a fost că aveau foarte multe economii la bursă.

Am o idee de proiect naţional, în care să educăm românii să-şi investească economiile la bursă. Anul trecut, în pandemie, românii au economisit cu 20% mai mult. În loc să ţină banii, pot să investească în companii în care cred, în companii româneşti, pentru că vorbim de un mecanism de susţinere a capitalului autohton.“

Sebastian Burduja a mai spus că listarea companiilor de stat ar asigura o profesionalizare a managementurilor, o transparentizare a activităţii. El a precizat că PNL doreşte, cât mai rapid, abrogadrea legii care interzice listările.