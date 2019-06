Scandal pe tema achiziţiei Băncii Româneşti de către stat. BNR, chemat la Parlament pentru explicaţii. Economist: Este o tranzacţie suspectă

Economist: E suspectă achiziţia Băncii Româneşti. Statul nu are bani şi se va împrumuta. Voi cere BNR detalii

„BNR trebuie să prezinte cât mai rapid, public, detaliile acestei tranzacţii. Am să invit BNR în Parlament la comisia de buget finanţe din Senat pentru a discuta despre tranzacţie. (...) Voi cere şi comisie de anchetă pentru această tranzacţie în Senat. Dar ştiu că PSD+ALDE se va opune. Nu vor transparenţa. Mai ales atunci când fac o ilegalitate. De aceea este datoria BNR să informeze Parlamentul şi publicul”, a scris liberalul Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook

Acesta a continuat explicând de ce consideră că tranzacţia este suspectă. „ O bancă a exportatorilor cumpără o bancă de retail. Primul semn că ceva este putred aici.

Statul are deja o bancă universală, adică şi de retail, CEC Bank, care are nevoie de un miliard de lei capitalizare pentru a-şi acoperi pierderile. Chiar are statul nevoie de două bănci de retail? Al doilea semn că ceva este total în neregulă cu această tranzacţie”, susţine economistul PNL.

Pe de altă parte, acesta mai spune că sunt şi alte întrebări la care este nevoie de un răspuns, respectiv:

- Ce pierderi din bilanţurile băncii respective înghite acum statul român- adică cei care plătesc taxe în România?

- Statul român nu are bani să cumpere banca respectivă şi se împrumută. Chiar aşa mare nevoie are statul român de o bancă în condiţiile în care nu are bani în buget pentru pensii şi salarii?

- Chiar există aşa o compatibiliate şi o oportunitate pentru statul român să cumpere o bancă care totuşi este pe piaţă de vânzare de foarte mult timp şi nu s-a înghesuit nimeni să o cumpere?

- Guvernul a atacat sistemul bancar din România non stop. Iar acum cumpără o bancă din acest sistem. Ce este aşa special la această tranzacţie?

- Această tranzacţie trebuie aprobată de BNR.

Teodorovici: Se creează o nouă bancă românească de referinţă

EximBank a semnat, joi, un acord cu National Bank of Greece prin care achiziţionează 99,28% din Banca Românească. Ca urmare a finalizării acestei tranzacţii, cota de piaţă a EximBank va creşte la aproximativ 3% ceea ce va conduce la o situare a băncii în top 10 instituţii financiar-bancare din România.

În urma acestei tranzacţii, EximBank va activa pentru prima oară pe segmentul de retail banking din România, devenind astfel o bancă universală.

”Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar majoritar al EximBank, a crezut de la bun început în potenţialul extraordinar al acestui demers care, iată, vine să încununeze preocuparea permanentă a autorităţilor române de întărire a prezenţei, a rolului şi a impactului sistemic al băncilor cu capital de stat pe piaţa bancară locală. Avem încredere că noua entitate va acţiona ca un factor important de susţinere a creşterii economice a ţării prin suportul financiar pe care îl va acorda tuturor segmentelor de piaţă, fie că vorbim despre persoane fizice, sau companii”, a declarat Eugen Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice.

”Sunt încântat să anunţăm această tranzacţie care creează o bancă românească de referinţă ce va pune în valoare atât experienţa Băncii Româneşti pe segmentul de retail banking, cât şi abilitatea demonstrată în timp de EximBank de a susţine mediului de afaceri local. De la înfiinţare, în urmă cu 27 de ani, EximBank s-a reinventat şi s-a modenizat permanent pentru a ţine pasul cu evoluţia sistemului bancar şi cu cerinţele din ce în ce mai sofisticate ale clienţilor, iar acest moment reprezintă fără discuţie un reper major în istoria băncii”, a spus Traian Halalai, preşedintele executiv al EximBank.

Finalizarea tranzacţiei aşteaptă îndeplinierea tuturor cerinţelor de reglementare aplicabile. J.P. Morgan Securities plc a acţionat în calitate de consultant financiar unic în cadrul tranzacţiei. EximBank a mai fost asistată de către Pricewaterhouse Coopers Management Consultants SRL, în timp ce Linklaters LLP a fost consultantul juridic pe plan internaţional, iar Bulboacă&Asociaţii SCA a asigurat asistenţa juridică pe plan local.

