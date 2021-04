Restaurantele din Constanţa propun organizarea unui eveniment-pilot cu peste 1.000 de participanţi pe litoral

„Se apropie Sezonul Litoral 2021 şi nu dorim să mai avem o vară fără evenimente! Industria caută soluţii, iar Asociaţia Patronală RESTO Constanţa vrea să organizeze un eveniment în luna iulie, eveniment la care să participe peste 1.000 de persoane, care trebuie să prezinte un test COVID negativ ori certificat de vaccinare", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a RESTO Constanţa.

În aceeaşi postare, RESTO menţionează că ântr-un club din Amsterdam, au participat 1.300 de persoane, pentru a se testa riscurile la care ar fi supusă populaţia în cazul ridicării restricţiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. RESTO susţine că un astfel de eveniment ar putea avea loc şi pe litoralul românesc.

Asociaţia a înaintat propunerea către Direcţia de Sănătate Publică, în condiţiile în care organizarea festivalurilor Untold şi Neversea este pusă sub semnul întrebării din cauza pandemiei.

Corina Martin, preşedintele onorific al RESTO Constanţa, a menţionat că participanţii la eveniment vor fi monitorizaţi, iar dacă rezultatele medicale, după 14 zile de la eveniment, vor fi bune, atunci s-ar putea redeschide industria evenimentelor în România.

„La o discuţie pe care am avut-o cu directorul DSP, Cristina Schipor, am avansat o propunere ca noi, Asociaţia RESTO să organizăm un eveniment pilot pe litoral, după modelul celui derulat în Olanda. Se apropie deja sezonul estival şi ar fi deja a doua vară fără evenimente pe litoral, iar din punctul nostru de vedere credem că industria de evenimente trebuie redeschisă, chiar dacă impunem anumite condiţii de acces la evenimente. Adică, după modelul companiilor aeriene, care impun restricţii la urcarea la bord, de ce nu am face şi noi la fel? Vrem sa monitorizăm împreună cu DSP şi cu alte instituţii evenimentul şi dorim să putem analiza apoi rezultatele", a spus reprezentanta RESTO Constanţa.

Ea a mai afirmat că şi primarul municipiului Cluj-Napoca a venit cu o astfel de idee, adăugând totodată că dacă se va dovedi că prin participarea la evenimentul experimental sănătatea oamenilor nu este pusă în pericol, vor fi atinse două obiective - redeschiderea industriei evenimentelor şi încurajarea populaţiei să se vaccineze împotriva COVID-19.



"Am aflat că şi primarul Clujului a venit cu o astfel de idee şi cred că dacă se va aproba pentru Cluj, atunci trebuie să se aprobe şi pentru noi. Ne dorim să luăm în calcul luna iulie şi ne aşteptăm să avem condiţii bune de organizare. Dacă evenimentul nostru are rezultate proaste, o să înţelegem de ce trebuie să ţinem în continuare închisă industria de evenimente. Dacă însă vom avea surpriza să dovedim că putem să facem un eveniment la care să participe, în condiţii de siguranţă, oameni care prezintă un test COVID ori certificat de vaccinare, sau teste rapide, cred că vom atinge două obiective importante. Unul, să putem să redeschidem industria evenimentelor şi doi, putem să convingem şi mai mulţi oameni să se vaccineze", a declarat Corina Martin.