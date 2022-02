Preţul gazului în Europa a scăzut sub 800 de dolari per mia de metri cubi, pentru prima dată după 31 decembrie 2021

Preţul futures din martie la hub-ul TTF din Ţările de Jos a scăzut la 798,9 USD per 1.000 de metri cubi sau 68,015 EUR per MWh (pe baza cursului de schimb EUR/USD actual, preţurile ICE sunt în EUR per MWh).

Scăderea totală a costului gazului pe parcursul zilei de 15 februarie 2022 a fost de peste 15%.

În urma discuţiilor cu cancelarul german, preşedintele Federaţiei Ruse a spus că Rusia nu doreşte război şi intenţionează să negocieze cu partenerii occidentali garanţiile de securitate prin canale diplomatice şi, de asemenea, că Rusia este pregătită să continue aprovizionarea cu gaze către Europa prin Ucraina după 2024 dacă există cerere.

În plus, Putin a amintit că autoritatea naţională de reglementare din Germania efectuează proceduri de certificare pentru Nord Stream 2, care este complet gata de funcţionare din punct de vedere tehnic din decembrie 2021.