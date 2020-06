Orban: Scannerele de la Vamă au fost cumpărate pe post de mobilier. Banii pentru digitalizarea ANAF nu au fost folosiţi

„ANAF nu are compartiment de digitalizare, nu are compartiment informatic, de digitalizarea ANAF se ocupă compartimentul din Ministerul Finanţelor, care întâi trebuie să digitalizeze Ministerul Finanţelor. Sgur că nu o să aşteptăm înfiinţarea unui compartiment, aici avem câteva obiective foarte clare în ceea ce priveşte digitalizarea ANAF, am făcut paşi în această direcţie, e adevărat mici, pe de altă parte gândiţi-vă că paşi mari nu poţi să îi faci în şase luni dintre care patru luni de criză”, a declarat Ludovic Orban, luni, la Adunarea Membrilor Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

El a mai spus că au fost finanţări de la Banca Mondială pentru digitalizarea ANAF, dar că aceştia nu au fost folosiţi.

„Aici au fost finanţări de la Banca Mondială pentru digitalizarea ANAF, banii nu au fost folosiţi. Au fost obligaţi toţi oamenii de afaceri să îşi cumpere case de marcat cu transmitere a informaţiilor online şi ANAF-ul de trei ani de zile nu şi-a cumpărat serverele pe care să poată centraliza informaţia respectivă. Nu pot să vă spun de Vamă pentru că şi-au luat scanerele în vamă din care nu a funcţionat niciodată niciun scaner din vamă, au fost cumpărate pe post de mobilier pentru că niciodată cei care operau aceste scanere nu au avut niciun interes să funcţioneze aceste scanere. Evident că ăsta este obiectivul nostru fundamental, digitalizarea ANAF”, a explicat Orban.

El a mai afirmat că au fost urmărite modele din alte ţări care ar putea fi implementate şi în România.

„Am urmărit modele din alte ţări, sunt deja modele pe care putem să le luăm atât din Europa Centrală şi de Est, cât şi din Vest, de exemplu digitalizarea privitoare la facturi care a fost introdusă în Italia a avut un rezultat absolut spectaculos, iar noi ca ţară ne asemănăm cu Italia, de altfel avem vreo 20 şi ceva de mii de firme care sunt din Italia. Deci se pot face astfel de lucruri”, a declarat Ludovic Orban.