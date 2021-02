Orban: Bugetul pentru 2021 probabil va fi pus în dezbatere în cursul acestei săptămâni

„Abia ce e lansat proiectul de buget în dezbatere publică. Probabil în cursul acestei săptămâni (va fi bugetul în dezbatere publică – n.r.). Probabil a avut loc prima şedinţă de Guvern în care s-a prezentat proiectul de buget. Nu ştiu de existenţa unor nemulţumiri, pe mine nu m-a sunat niciun ministru. În general am luat deciziile legate de buget care sunt decizii grele. Suntem într-un an în care, hai să fim cinstiţi, nu ne putem comporta ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Am avut o criză economică generată de pandemie, am avut o reducere a veniturilor la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul trebuie construit ţinând cont de rigorile care sunt impuse de Tratatul UE şi de faptul că există declanşată procedura de deficit excesiv şi ca atare noi trebuie să respectăm toate ţintele de deficit care au fost negociate cu partenerii noştri de la nivelul UE”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat miercuri la Parlament când va ajunge bugetul în Parlament şi dacă există nemulţumiri ale miniştrilor USR-PLUS cu privire la banii primiţi la ministere, de exemplu Ministerul Economiei ceruse 2,5 miliarde pentru HoReCa şi ar fi primit doar un miliard.





Preşedintele PNL a mai spus că obiectivul acestui buget este cel al relansării economice bazată pe o creştere a investiţiilor şi a gradului de absorbţie a fondurilor europene.





„Obiectivul nostru prin acest buget este relansarea economică care să se bazeze pe o creştere a sumelor alocate investiţiilor, pe o creştere a absorbţiei fondurilor europene, o adoptare cât mai rapidă a PNRR, astfel încât să putem utiliza cele peste 30 miliarde euro care vor fi la dispoziţia României, granturi şi împrumuturi. Orice creştere de venituri ulterioară, pentru fiecare categorie de cetăţeni, indiferent că sunt angajaţi în sectorul privat, în sectorul public, profesii liberale, oameni aflaţi la pensie, depinde de o creştere economică cât mai puternică. Obiectivul pe care îl avem în acest an este acela de a ne îndrepta gradual către deficitul normal şi anume un deficit de sub 3%, în termenul în care a fost negociat cu partenerii din UE. Anul acest avem un deficit în jur de 7% pe care trebuie să îl respectăm. De asemenea, trebuie să asigurăm şi măsuri de reformă care să ducă la reducerea deficitului structural, prin reducerea cheltuielilor pe termen lung care sunt considerate nenecesare şi pentru care nu există resursele financiare. Doar astfel se poate pune în practică o politică economică sănătoasă care să asigure relansarea economică, care să asigure o creştere economică cât mai rapidă pentru că asta va duce şi la creşterea veniturilor”, a completat Orban.