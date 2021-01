Omul de afaceri Ştefan Mandachi oferă reduceri în toate business-urile pe care le deţine celor care fac dovada că s-au vaccinat

Ştefan Mandachi este de părere că este nevoie de mai multă susţinere pro-vaccin din partea mediului de afaceri şi afirmă că, personal, încurajează vaccinarea.

„Evident, ar fi o nedreptate să ţi se condiţioneze sau să ţi limiteze libertăţi şi drepturi ca să ţi-l faci cu japca, dar eu personal, aştept vaccinul ăsta de când mi s-au închis toate prăvăliile acum un an şi am fost în colaps. Ar trebui mai multă susţinere pro-vaccin din partea mediului de afaceri, că până mai ieri, boceam cu toţii. Încurajez vaccinarea, poate mă înşel, (la fel cum poate se înşeală şi adepţii nevaccinării) poate că vor apărea alte miracole care să alunge ciuma asta, poate că nu-s suficient de înţelept, dar actualmente, singura soluţie pe tavă, este vaccinul. Câţi nu făceam mătanii să se inventeze un vaccin? Acum s-a inventat”, scrie omul de afaceri, pe blogul său.

Astfel, el anunţă că oferă o reducere de 10%, până la 1 martie 2021, la mai multe servicii oferite de business-urile în care este implicat, celor care fac dovada că s-au vaccinat.

„Eu am decis să ofer discount 10% tuturor celor care se vaccinează, în fiecare zi de luni, până la 1 martie 2021 la următoarele branduri pe care le-am construit de la zero: Spartan, Mandachi Hotel, Hercule, Magnificus Plaza, Mefi Cafe, Don Stefano, BIO Transylvania, BUM BUM BOX, Franciza Ţepeş. De asemenea, la Hotel Mandachi poţi viziona filmul www.30anişi15minute.ro gratuit, dacă faci dovada că te-ai vaccinat. Apropox, filmul are o notă foarte mare pe IMDB, ar trebui să aruncaţi un ochi. Merită. Cum primeşti discount? E simplu: vii cu telefonul la casa de marcat şi demonstrezi că ţi-ai postat carnetul de vaccin pe facebook/instagram. Nu trebuie niciun GDPR sau altă procedură, nu vreau să taggeze vreo pagină de-a mea sau a afacerii”, afirmă Mandachi.

Omul de afaceri este de părere că, dacă „s-au vaccinat toţi greii de pe pământ, inclusiv cei care deţin toate tainele şi informaţiile de la facerea lumii (Papa - secretele din Vatican, Biden – şeful mare, Premierul Israelului – Mosad)”, n-o fi „chiar atât de otrăvitor” vaccinul anti-Covid.

Ştefan Mandachi mai susţine că fără vaccin nu există altă variantă deocamdată. „Asta e singura variantă a re-normalizării. Încă un an ca 2020 şi suntem cu toţii pe chituci…”, afirmă omul de afaceri.