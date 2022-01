Ministrul Agriculturii anunţă un pachet de susţinere în sectorul agroalimentar, puternic afectat de majorarea preţurilor la energie

„Sunt foarte conectat la problemele fermierilor români şi de fiecare dată am încercat în discuţiile guvernamentale să ridic problema fermierului român şi toate aceste riscuri cu care ne confruntăm să îşi găsească măsuri de răspuns viabile, astfel încât să nu punem în pericol sectorul agroalimentar.

Chiar în această dimineaţă, ca urmare a şedinţei informale de guvern pe care am avut-o ieri, unde am ridicat problema facturilor mari din industria alimentară şi faptul că există un coeficient de risc crescut pentru industria alimentară şi fermierii români, astăzi am avut o întâlnire la convocarea domnului prim-ministru, împreună cu ministrul de Finanţe, ministrul Energiei, preşedintele ANRE, secretarul general al Guvernului, ministrul IMM-urilor, ministrul Barna, de la Ministerul Mediului, astfel încât să venim cu un pachet de susţinere, pe de o parte pentru persoanele fizice în continuarea programului pe care l-am lansat prin legea plafonării şi de cealaltă parte către cei care nu se încadrează în categoria IMM-urilor şi fac parte din acest sector extrem de important al industriei agroalimentare.

Ca finalitate a discuţiilor, pot spune că ne concentrăm în ceea ce priveşte preţul la energie să intervenim cu o compensare a bonusului de cogenerare, pe de o parte, şi de cealaltă parte o compensare a costului pentru certificatele verzi din fiecare factură a beneficiarilor", a declarant ministrul în cadrul unei conferinţe.

În ceea ce priveşte susţinerea pe zona gazelor naturale, oficialul MADR a subliniat că soluţiile care vor fi propuse „cu celeritate" în şedinţele de Guvern viitoare se află în analiză la nivel interministerial.

„Mâine, în şedinţa de Guvern, vom prezenta - eu, ca ministru al Agriculturii, domnul ministru al Energiei şi domnul ministru al Finanţelor - note de informare către colegii din Cabinet şi către domnul prim-ministru evident cu privire la soluţiile pe care urmează să le aplicăm în susţinerea fermierilor români şi evident a celor care necesită sprijin", a spus el.

Întrebat la ce se referă efectiv acel bonus de cogenerare, Chesnoiu a explicat că în factura de energie este un cost pentru bonusul de cogenerare şi un cost pentru certificatele verzi, care vor fi compensate dintr-un buget alternativ.

„Este o primă variantă de intervenţie pe care o analizăm pentru industria alimentară: compensare dintr-un buget alternativ, dar aşteptaţi să iasă actul normativ", a transmis ministrul Agriculturii.