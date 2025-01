Cum a ajuns un român plecat din Drumul Taberei în străinătate să devină unul dintre oamenii-cheie ai lui Donald Trump. Cine este Gabriel Constantin?

Constantin este unul dintre cei mai apreciați manageri ai „imperiului” financiar al viitorului președinte al SUA, Donald Trump și conduce Trump International Hotel & Tower Chicago.

Gabriel Constantin este CEO la Trump International și mâna dreaptă a preşedintelui SUA, Donald Trump, pe parte business.

A plecat în străinătate în urmă cu 20 de ani, din Drumul Taberei, București cu un singur gând, acela de a deveni om. Are întipărite în minte perioada de tristă amintire de dinainte de 1989.

„O chestie care nu mi-a plăcut niciodată: Nu putem să vorbim despre asta. Chiar dacă eram foarte mic mă deranja că nu putem să facem asta. Nu avem voie să ne uităm la televizor. Nu ai voie să ai video.... Avem două casete video, dar să nu spui la nimeni că avem video. Îmi plăceau bananele și mi-aduc aminte stând la coadă o zi şi o noapte pentru banane. Şi erau verzi cu risc dacă se coc sau nu se coc”, a povestit el pentru antena3.ro.

I-a plăcut sportul și a făcut scrimă Momentul 1989 l-a prins în cantonament cu echipa la Băile Felix. Antrenorul le-a spus doar că în Capitală e război.

„Ne-a pus antrenorul să dormim sub pat. Am dormit toţi sub pat, nu știu de ce și după aia n-am putut să venim la timp. A trebuit să ne întoarcem pe 24 și ne-am întors pe 27 sau pe 28. Îmi aduc aminte când am trecut pe la Orizont şi era un tanc, cred că era cineva mort pe tanc...

Totul era ca un vis nu era o realitate, nu le venea să creadă nici lor (n.r părinţilor). Nu am vorbit prea mult în casă pentru că era frica aia. Chiar și după a existat teama aia Cred că mediul economic și impactul pe care l-am avut atunci în țară a fost ceva de nedescris", mai povestește Gabriel.

A plecat din țară când avea 22 de ani, după moartea tatălui său. Prima destinație a fost Irlanda, unde făcea și sport, dar spăla și vase la un hotel, să se întrețină.

Ulterior, a reușit să ajungă în țara tuturor posibilităților. Acolo a început și cariera lui în lumea ospitalității.

„Am găsit un serviciu în New Orleans, la Intercontinental. Mi-a plăcut mult pentru că am avut Intercontinentalul din București, cea mai înaltă clădire. M-am uitat la hotel la o viață întreagă și m-am angajat în New Orleans, unde am petrecut 3 ani. Acolo mi-am întâlnit soția, acolo am început să-mi fac prieteni și să mă dezvolt în Statele Unite. Am trăit în hotel primele trei luni cu copilul într-o cameră”, a mai spus el.

Familia Trump l-a sunat

Într-o zi când telefonul a sunat din Miami și atunci a început colaborarea cu una dintre cele mai influente și bogate familii din lume: familia Trump. A fost omul cheie în deschiderea și renovarea unuia dintre cele mai luxoase proprietăți și a lucrat umăr la umăr cu membrii prestigioase ai familii. Ulterior Eric Trump i-a dat încredere deplină, numindu-l CEO

Are o familie frumoasă

Acum Gabriel trăiește împreună cu familia sa, viața pe care și-a dorit-o întotdeauna.

Soția lui Gabriel e din Mexic, a lucrat ca șef bucătar patiser. Nu e străină de România pentru că a îndrăgit-o tot timpul pe Nadia iar noi i-am făcut o surpriză să o audă la telefon. Din dragoste față de sport Valentina face gimnastică ritmică de performanță