Laufer: Românii s-ar întoarce acasă dacă li s-ar oferi case şi maşini garantate de stat. Este nevoie de o lege a repatrierii

"Este nevoie de o Lege a repatrierii pentru România, pentru care eu o să mă lupt în următoarea perioadă. Am deja un draft de proiect de lege şi cred că este cea mai simplă metodă pentru România de a-şi rezolva problema forţei de muncă. O Lege a repatrierii, aşa cum are orice stat care s-ar afla în situaţia României, cu al doilea cel mai mare exod de pe planetă, după Siria, ar trebui să facă ceva să-şi aduce cetăţenii în ţară, indiferent cu cine votează, nu are nicio relevanţă", a spus Laufer, citat de Agerpres.

El a oferit drept exemplu programul "Prima Casă", care are cea mai mică rată de credite neperformante din Europa.

"Gândiţi-vă că putem oferi cetăţenilor care se repatriază condiţii de a-şi achiziţiona o locuinţă, fără adeverinţă de venit, şi cu un avans de câteva procente. Credeţi-mă, nu vor exista rateuri nici în acest caz. Oamenii, dacă le oferi casă şi maşină, evident, într-un anumit plafon şi cât poate să-şi permită statul... Creditele garantate nu sunt garantate cu bani, ci, dacă se întâmplă ceva, statul are obligaţia să... Deci, gândiţi-vă ce ar însemna să revină câteva sute de mii de români anual în România. Mulţi poate nu cred lucrul acesta, dar am fost ministru şi am toate informaţiile. Mulţi români s-ar întoarce în ţară dacă ar avea de ce. Să devii proprietar, să ai varianta să ai un start-up, să ai de ce să te întorci... Astăzi, situaţia este cu totul diferită faţă de acum 10-15-20 de ani, când oamenii au plecat", a continuat Laufer.

El a anunţat demararea, luni, a celei de-a treia ediţii a programului privat Smart Start USA, prin care vor fi oferite 10 burse pentru cele mai bune proiecte înscrise în platformă privind extinderea firmelor pe piaţa americană.

"Săptămâna aceasta vom fi prezenţi în toată ţara, şi la Iaşi, şi la Constanţa, şi la Timişoara, şi la Cluj. Îmi doresc să avem alături de noi cât mai mulţi antreprenori români, care să vadă oportunităţile pe piaţa americană, cât şi în ţară. Vreau ca Smart Start USA să devină un hub de sine stătător. Începând din acest an, toate proiectele depuse vor fi direct analizate de echipa Smart Start USA, deci nu vor mai ajunge la partenerii de implementare, apoi, în funcţie de necesităţi, vom vedea care dintre cei care vor aplica, vom decide care este cea mai bună soluţie. Suntem în discuţii foarte avansate cu o companie din România, nu îi dau deocamdată numele, pentru un parteneriat privind tot ceea ce înseamnă recruiting din străinătate şi ne dorim să punem umărul cel puţin în zona de recruiting IT. Pentru că România are potenţial şi este un hub regional de IT şi cred că viitorul are o strânsă corelare cu ceea ce înseamnă IT şi tehnologii", a mai spus coordonatorul programului.

Laufer a precizat că îşi asumă ca 10 proiecte câştigătoare să aibă toate cheltuielile şi toată finanţarea pentru transport, cazare, întâlniri, înfiinţare de societăţii, inclusiv o perioadă de incubare de şase luni.

"Îmi doresc să ofer visul american cât mai multor antreprenori români. Odată ce au câştigat, nu vor mai avea niciun cost. Este o chestiune pe care ne-o asumăm şi suntem primul program privat care face acest lucru", a conchis el.

Programul Smart Start USA oferă sprijin firmelor care vor să se extindă pe piaţa americană. Obiectivul principal al programului este crearea primului ecosistem din România dedicat creşterii exportului şi internaţionalizării companiilor cu capital românesc, cu acces prioritar pe piaţa Statelor Unite ale Americii.

Până acum au avut loc trei misiuni economice în SUA, iar, la finalul acestui an, va avea loc o nouă misiune.