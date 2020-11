Florin Cîţu: Exclud varianta unui acord cu FMI. Va creşte punctul de pensie în fiecare an. Vom prelungi amânarea ratelor

„Am arătat în acest an că, dacă ai câştigat încrederea pieţelor, poţi să finanţezi un deficit mare fără să ai nevoie de instituţii financiare. Am avut investiţii record, nu este nevoie de un acord cu Fondul Monetar Internaţional. Nu există aceste discuţii. Necesarul de finanaţre pentru acest an este acoperit 97%”, a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă, la bilanţul unui an de mandat.

Ministrul Finanţelor a dat asigurări că punctul de pensie va creşte în fiecare an.

Ministrul Finanţelor a menţionat că Guvernul român a avut cea mai mică creştere a deficitului bugetar şi cu cea mai mică creştere a datoriei publice din UE.

Florin Cîţu a declarat că rectificarea bugetară va fi adoptată în prima parte a săptămânii viitoare.

„Obiectivul este de a limita creşterea deficitului bugetar. Nu va fi o rectificare bugetară care să prezinte mari surprize”, a precizat ministrul.

Anul viitor va fi consolidare fiscală care se bazează pe venituri mai mari la buget, a precizat ministrul. „Consolidarea nu se va face cu creşteri de taxe, se va face pe partea de venituri, colectare mai bună şi digitalizare”, a mai spus el.

Ministrul Finanţelor a mai declarat că va exista o prelungire a măsurii de amânare a ratelor, însă nu a fost stabilită încă o formă. „Vrem să găsim o formulă de prelungire, cum va arăta vom vedea, trebuie să găsim o formulă, s-ar putea să fie nevoie de garanţii ale statului”, a spus Florin Cîţu.