Exporturile de porumb ale României s-ar putea reduce semnificativ din cauza secetei. Daea: Vom exporta ce rămâne după aprovizionarea pieţei interne

Potrivit sursei citate, ţara noastră a fost în sezonul agricol 2021/22 cel mai mare exportator de porumb din Uniunea Europeană, însă anul acesta este posibil ca producţia să înregistreze o scădere semnificativă după ce seceta a distrus culturile în mai multe părţi ale ţării.

Într-un interviu acordat Bloomberg, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a transmis că România va exporta numai ceea ce rămâne după asigurarea aprovizionării pieţei interne. De asemenea, oficialul nu a dorit să dea detalii cu privire la măsurile potenţiale pe care Guvernul ar putea să le adopte, informează Agerpres

Evoluţiile meteo nefavorabile combinate cu războiul din ţara vecină Ucraina au afectat livrările mondiale de cereale, declanşând un val de măsuri protecţioniste în domeniul alimentar, pe măsură ce oficialii încearcă să limiteze impactul creşterii preţurilor.

România este în urma altor state în extinderea sistemelor de irigaţii şi se confruntă cu probleme serioase pe măsură ce schimbările climatice fac fenomenele meteo extreme mai frecvente. În prezent, având în vedere prognozele care arată o vreme secetoasă în zilele următoare, unii fermieri au decis să recolteze porumbul mai devreme decât de obicei pentru a salva ceea ce pot din culturi şi a le folosi ca nutreţ sau pentru producţia de biocombustibili, a spus Daea.

„Situaţia din acest an este foarte complicată. Am intervenit atât cât am putut pentru a creşte nivelul irigaţiilor, dar în multe zone nu a fost posibil, aşa că o mare parte din cultură este afectată", a precizat ministrul Agriculturii.

Potrivit datelor Comisiei Europene, în ultimul sezon agricol, România a livrat 4,3 milioane de tone de porumb, fiind de departe cel mai mare exportator de porumb din UE, şi de asemenea a fost al doilea mare exportator de seminţe de floarea soarelui. România este şi un mare furnizor de grâu şi orz.

La începutul anului, producţia de porumb a fost estimată la aproximativ 14 milioane de tone, dar, între timp, fermierii şi-au redus estimările la aproximativ opt milioane de tone.

O altă problemă este scăderea nivelului apelor, în condiţiile în care Dunărea este la aproape jumătate faţă de media multianuală pentru acest moment al anului şi alte râuri au secat. Peste 200 de oraşe şi sate din România au introdus restricţii la utilizarea apei, potrivit Administraţiei Naţionale Apele Române.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că Guvernul de coaliţie vrea să ceară Uniunii Europene să fie de acord cu introducerea unor proiecte de irigaţii în PNRR, care a fost deja aprobat de Bruxelles.

Săptămâna trecută, Reuters anunţa că al doilea val de caniculă din această lună a cuprins mai multe părţi din Europa Occidentală, înrăutăţind seceta şi provocând incendii de vegetaţie în Spania, Portugalia şi Franţa.

specialiştii precizau că impactul asupra porumbului, care este utilizat în principal ca nutreţ pentru animale, va depinde de durata caniculei, dar ar putea fi unul sever asupra câmpurilor care depind de ploi sau a zonelor unde seceta a impus restricţii asupra irigaţiilor.

„Ne îndreptăm spre o scădere a producţiei potenţiale în Europa", aprecia Nathan Cordier, analist la firma de consultanţă Agritel.

Tot săptămâna trecută, Departamentul american al Agriculturii şi-a revizuit în jos estimările privind producţia de porumb a UE, motivându-şi decizia prin revizuirea estimărilor pentru producţia Italiei.

Canicula prelungită din Italia a determinat autorităţile de la Roma să declare stare de urgenţă de-a lungul râului Po, care alimentează cu apă o treime din producţia agricolă a Italiei.

Coldiretti, cea mai mare asociaţie reprezentativă a fermierilor italieni, estimează că producţia de porumb va scădea cu 30% în acest an, de la una de aproximativ şase milioane de tone înregistrată anul trecut.

Şi în Spania, producţia de porumb s-ar putea reduce cu 16%, până la 3,57 milioane de tone în acest an, după ce lipsa apei i-a făcut pe fermieri să reducă suprafeţele cultivate cu porumb şi să păstreze resursele de irigaţii pentru fructe, potrivit organizaţiei Cooperativas Agro-Alimentarias.

„Problema în acest an cu culturile de porumb din Spania este lipsa apei, în timp ce pentru alte culturi precum grâu sau orz este vorba de caniculă", a spus Antonio Caton, director la Cooperativas Agro-Alimentarias.

În Franţa, unde sistemele de irigaţii sunt mai puţin răspândite decât în Spania, starea culturilor de porumb ar putea să se deterioreze după un început bun de sezon. „A fost un început decent dar acum suntem în perioada în care porumbul trebuie să primească multă apă", a apreciat Nathan Cordier, analist la firma de consultanţă Agritel.