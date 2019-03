Dăncilă, nou atac la Iohannis: Preşedintele şi partidul său pregătesc vreo amputare a pensiilor VIDEO

„Am constatat ieri, pentru a nu ştiu câta oară, că preşedintele Iohannis nu are nicio limită! Am avut senzaţia că ne-am întors în timp, în anul 2013, când un alt preşedinte promulga doar bugetul asigurărilor sociale de stat cu aceleaşi minciuni. Preşedintele României îi dezinformează din nou pe români, inventând explicaţii ridicole. Este un joc electoral pe care îl face însă pe spatele românilor. Domnul preşedinte Iohannis dovedeşte că nu cunoaşte lucruri elementare când a afirmat că lipsesc 1,4 miliarde lei de la bugetul de pensii. În realitate, după foarte mulţi ani, în 2019 bugetul va avea un excedent de 1,7 miliarde lei ca urmare a măsurii transferului contribuţiilor de la angajator la salariaţi, o altă măsură pe care domnul preşedinte Iohannis a criticat-o”, a spus Dăncilă.

Aceasta a adăugat că o altă dezinformare „pe care a anunţat-o preşedintele Iohannis este legată de mărirea pensiilor”.

„Am mărit anticipat pensiile, începând cu 1 iulie 2017 pentru anul 2018 şi la 1 iulie 2018 pentru anul 2019, cu mai mult decât rata inflaţiei. Dacă am fi făcut ce cere domnul preşedinte şi partidul său, pensiile ar fi fost mult mai mici decât în prezent. Consider total iresponsabile declaraţiile domnului preşedinte, care se joacă cu sentimele oamenilor şi creează, în rândul pensionarilor, îngrijorări că nu există bani de pensii, afirmaţie care nu are nicio bază reală. Oare ce urmăreşte domnul preşedinte prin insistenţa pe temele care induc nesiguranţă în rândul pensionarilor? Pregăteşte vreo decizie de amputare a pensiilor, cum s-a întâmplat în trecut?

Pensionarii nu au niciun motiv să-şi facă griji. Le vom majora pensiile de la 1 septembrie, cu 3 luni mai devreme decât am stabilit iniţial. Guvernul are bani”, a spus Dăncilă.

Premierul a adăugat că astăzi Guvernul va adopta o hotărâre prin care pensionarii vor beneficia de aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear, din fonduri de 335 milioane de lei.

