Ce investiţii presupune programul Anghel Saligny sau PNDL 3, aprobat de Guvern fără miniştrii USR PLUS

„Am avut o şedinţă de Guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR PLUS, deşi este în atribuţia lor de miniştri şi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit la şedinţa de guvern. Am avut cvorum şi am aprobat Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”, a declarat premierul Florin Cîţu, vineri, la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a declarat: „Este foarte clar că acest program de investiţii este absolut necesar. (…) Solicitările se vor putea depune în format electronic. În OUG este prevătuză necesitatea constituirii unei platforme digitale cu toate informaţiile publice pentru a asigura transparenţa acestui program şi a efectuării execuţiei lucrărilor. Pe această platformă digitală se vor regăsi toate informaţiile publice despre fiecare proiect, finanţarea asigurată fiecărui proiect, termenele de execuţie, executantul lucrării.

În cadrul Ministerului Dezvoltării, pentru monitorizarea şi verificarea inplementării acestui program se va creea o structură specializată. Se va lucra pe bază de standard de cost. Acolo unde există standard de cost european, pe finanţări europene, vom aproba standarde de cost pe acceste limite folosite în proiectele cu finanţare europeană.

În foarte scurt timp vom implementa standarde de cost pentru drumuri comunale şi judeţene. (…) OUG prevede în mod clar interdicţia de a finanţa modernizare de drum communal acolo unde nu există reţea de apă şi canalizare. Nu sunt eligibile proiecte pentru obiective de investiţii care au contracte încheiate pe PNDL 1 şi PNDL 2 cu grad de execuţie 0 la data intrarii în vigoare a acestui program, national de investiţii.”

Cum arată OUG pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”

Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” conţine credite de angajament pentru perioada 2021-2028 în valoare de 50 de miliarde de lei. Finanţarea programului se asigură de la bugetul de stat.

„În cadrul Programului se pot realiza obiective de investiţii necesare pentru echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în document.

De asemenea, în forma ordonanţei publicate pe site-ul guvernului la 12 august se menţionează şi următoarele:

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Obiectivele de investiţii care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii noi precum şi intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiţii:

a) alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei;

b) sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile

legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor;

d) poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;

e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de

transport al gazelor naturale, care au autorizaţie de construire valabilă.

„Conform estimărilor făcute, la nivel naţional, 20.000 km de drumuri judeţene sunt nemodernizate şi 27.000 km de drumuri comunale nemodernizate, fiind estimată o valoare de 50 miliarde lei pentru modernizarea acestor drumuri; 29% din unităţile administrativ-teritoriale sunt fără reţele de apă, iar 57% din unităţile administrativ-teritoriale sunt fără canalizare, fiind estimată o valoare de 80 miliarde lei pentru realizarea acestor obiective de investiţii; 2.226 unităţi administrativ-teritoriale sunt fără reţele de distribuţie de gaze naturale, iar pentru acest domeniu fiind depuse cereri în număr de 174 cereri, însumând o valoare de 2.642 milioane lei.

Prin PNDL urmează să fie finalizate obiectivele de investiţii din domeniile drumuri şi apă şi canal, în număr de 3.419 obiective de investiţii cu o valoare finanţată de 22.994 milioane lei, dintr-un total de 6.204 cereri depuse, rămânând un număr de 2.785 de cereri nefinanţate, însumând 26.106 milioane lei.

De asemenea, la Compania Naţională de Investiţii au fost depuse 554 solicitări pentru drumuri judeţene şi drumuri locale, având o valoare de 8.351 milioane lei”, arată nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit OUG, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei, se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării. De asemenea, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor, beneficiarii vor depune cereri de finanţare.

Programul Anghel Saligny, mărul discordiei în coaliţie

Denumit şi PNDL 3, pentru asemănarea cu Programele Naţionale de Dezvoltare Locală, programul „Anghel Saligny” este un amplu proiect de infrastructură pentru mediul rural, în special, finanţat de la bugetul de stat.

Programul Anghel Saligny a devenit mărul discordiei în coaliţie, după ce premierul Florin Cîţu a anunţat că îl va trece prin Guvern în ciuda opoziţiei miniştrilor USR PLUS.

Potrivit G4media, premierul Cîţu a vorbit în premieră de un program de investiţii pentru baronii locali în luna iulie, după ce contracandidatul său la şefia PNL, Ludovic Orban, ceruse continuarea PNDL.

Ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea programului naţional de investiţii Anghel Saligny, un program de investiţii pentru autorităţile locale, a fost discutată pe 11 august în primă lectură în şedinţa de Guvern, fiind însă respins de USR PLUS.

„Din punctul meu de vedere este inadmisibil ca astăzi, în 2021, să nu avem drumuri asfaltate în toate localităţile, să nu avem canalizare şi apă, lucruri de bază pe care trebuia să le avem până acum făcute. Le vom face în acest mandat”, spunea premierul Florin Cîţu despre program, la finalul şedinţei de Guvern.

USR PLUS a ridicat semne de întrebare privind avizele acestui proiect

Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, a transmis, vineri, că programul Anghel Sanigny, în prezent, are aviz pozitiv, cu observaţii, de la ministerul pe care l-a preluat după demiterea lui Stelian Ion.

El susţine că nici ministerul Transporturilor, condus de Cătălin Drulă, nu ar fi avizat acest proiect în timp util.

„Avizul de la Ministerul Transporturilor trebuia să vină într-un termen legal. El nu a venit, în consecinţă se consideră avizare tacită. Toate celelalte avize sunt, în acest moment, ataşate acestui proiect, Avem toate condiţiile legale îndeplinite ca în şedinţa de guvern de astăzi guvernul să dezbată acest proiect”.

Stelian Ion a spus de mai multe ori că Ministerul Justiţiei nu putea da un aviz pentru program pentru că nu avea documentul original.

„Motivele remanierii sunt unele care nu au fost explicitate, au fost doar pretextele create de o anumită avizare pe un anumit proiect. Lucrurile s-au desluşit în perioada următoare, s-a văzut clar că acel proiect nu ajunsese la Ministerul Justiţiei pentru a fi avizat”.

Potrivit Digi24, Guvernul a dezminţit, vineri, informaţia transmisă de Stelian Ion, potrivit căreia a primit doar în copie proiectul Programului Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” şi astfel nu ar fi putut să-l avizeze. Echipa de comunicare a Executivului a transmis că Ministerul a primit prima dată în original proiectul de OUG pe 25 august iar joi a ajuns din nou la instituţie, la preluarea mandatului de către Lucian Bode, ca interimar.

Premierul Florin Cîu a afirmat, vineri, referindu-se la avizarea PNDL 3 de către Ministerul Justiţiei, că încă din 17 august direcţia de specialitate a emis un punct de vedere, însă adresa nu a fost semnată de către ministru.

„În 17.08, direcţia de specialitate a avizat proiectul care ajunsese la MJ, adresă care a rămas la cabinetul ministrului, nu a fost niciodată semnată. Aş vrea ca cei care se ocupă să vad dacă acesta este un abuz de funcţie, să investigheze această situaţie să vadă dacă nu cumva acest proiect a fost reţinut intenţionat, a declarat, vineri, Floirn Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

Citeşte Ordonanţa în integralitate AICI.