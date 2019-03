Ce companii se alătură protestului de 15 minute, pe 15 martie, pentru construcţia de autostrăzi

„De la transportatori de mărfuri, producători de mobilier, de încălţăminte, restaurante, patiserii, hoteluri şi mici afaceri de familie, la politicieni şi primari, numărul celor care se alătură campaniei suceveanului Ştefan Mandachi creşte de la o zi la alta”, scrie wall-street.ro , enumerând o parte dintre companiile care au anunţat acest lucru prin intermediul unui comunicat.

JYSK Romania , retailerul scandinav de mobilier şi decoraţiuni pentru casă a anunţat că cei peste 800 de angajaţi ai săi din cele 73 de magazine din întreaga ţară vor opri activitatea vineri, pentru că „existenţa autostrăzilor care să lege oraşe cheie ale ţării, precum şi ţara noastră de restul Europei, este o chestiune din ce în ce mai sringentă”.

Şi Viorel Cataramă, om de afaceri şi preşedinte al partidului Dreapta Liberală, a anunţat că Grupul de firme Elvila se alătură protestului cu toţi cei 1.000 de angajaţi ai săi.

Adrian Garmacea este primul antreprenor băcăuan care se alătură campaniei „România vrea autostrazi”, cu două firme, Barrier şi Electric Plus, anunţând că va suspenda activitatea celor 41 magazine Orange, sediul Barrier şi cele 35 de francize din întreaga ţară.

Alte companii care se alătură protestului sunt:

Compania de software medical, Laitek Medical Software, din Cluj-Napoca;

Societatea Marvel, distribuitor de echipamente de protecţie personală şi atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

O mică afacere de familie din Maramureş, cu ulei presat la rece, #uleisomcuta;

Importatorul de incaltaminte Kalapod;

GM Shoes, un lanţ de magazine de încălţăminte din Suceava, Botoşani, Iaşi, Roman, Baia Mare, Târgu Mureş şi Alba Iulia;

Fabrica de încălţăminte Nicolis, infiintata in anul 1994, care are, în prezent, 100 de angajaţi

Marelbo, una dintre cele mai mari fabrici de încălţăminte din ţară;

Tipografia Celestin din Suceava;

Marelvi distribuitorul de echipamente electronice şi electrocasnice din România

Magazinul online de centrale termice şi instalaţii Cazane şi centrale

Magazinul online de IT One It;

Magazinul online de instrumente muzicale Fly Music;

Compania AGC Grup, care oferă servicii de contabilitate şi consultanţă;

GERAICO, firma de distribuţie de băuturi alcoolice;

Big Brands Outlet;

Privilege - Rochii de mireasa & Accesorii de nuntă

Soceram, producătorul tradiţional de materiale de construcţii;

Producătorii vinului ZAZ

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: