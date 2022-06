ANRE: Furnizorii de energie care au umflat preţurile pentru a putea deconta mai mulţi bani de la stat vor fi sancţionaţi

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunţat miercuri că, în perioada noiembrie 2021 - martie 2022, 66 de companii au depus 250 de cereri pentru compensaţii în urma creşterii preţului la energie electrică şi gaze. 61 de cereri au fost aprobate, iar suma totală transmisă către Ministerul Energiei este de 100 milioane lei. Diferenţa de 151 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză.

În cadrul ANRE a fost constituit un grup de lucru, în vederea desfăşurării activităţii de colectare, verificare date, întocmire fişe de analiză şi determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, conform OUG nr. 118/2021 cu modificările şi completările ulterioare.

Grupul de lucru este format din 31 de experţi şi 3 experţi IT, coordonaţi de către Direcţia Generală Monitorizare şi Investigaţii. Fiecare expert are alocaţi, în medie, 3-4 operatori cu care comunică în mod direct cu privire la datele încărcate în Platformă IT pusă la dispoziţie de către ANRE în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă antemenţionată, iar în cazul în care constată deficienţe sau incorectitudini cu privire la datele încărcate, aceştia încearcă să remedieze situaţia în cel mai scurt timp.

”Pe parcursul verificărilor au fost constatate situaţii în care unii operatori au încărcat, în vederea stabilirii eligibilităţii, doar contracte de achiziţie a energiei electrice/gazelor naturale cu preţul cel mai mare. Experţii ANRE au sesizat acest aspect, iar operatorii au procedat la remedierea şi îndreptarea acestor situaţii, încărcând toate contractele de achiziţii ce asigurau livrarea de energie electrică sau gaze naturale în vederea acoperirii consumului clienţilor finali pe perioada aplicării OUG nr. 118/2021”, arată ANRE.

De asemenea, experţii au mai sesizat că anumite achiziţii au condus la apariţia unor posibile suspiciuni de manipulare a pieţei. În acest sens, conform Regulamentului de funcţionare al Grupului de lucru şi a procedurilor interne precum şi a legislaţiei incidente, au fost întocmite note de sesizare către Direcţia de Investigaţii din cadrul Direcţiei Generale Monitorizare şi Investigaţii. Aceasta din urmă a preluat sesizările, ele aflându-se astăzi în diferite faze de analiză.

În situaţia în care se vor constata încălcări ale legislaţiei specifice, se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege. În momentul rămânerii definitive a sentinţelor judecătoreşti ce vor consfinţi cele constatate de către Direcţia de Investigaţii, aceste cazuri vor fi date publicităţii.

”Până în acest moment, activitatea Grupului de lucru se desfăşoară normal, în directă colaborare cu operatorii, ajungându-se cu rezolvarea cererilor de decontare la nivelul lunii februarie – martie”, precizează ANRE.

ANRE mai precizează că Platforma Plafonare aferentă OUG nr. 27/2022, dedicată perioadei aprilie 2022 – martie 2023, va fi operaţională foarte curând.

Situaţia cererilor de decontare, până la data de 08.06.2022, este următoarea:

1. Pentru luna noiembrie:

- energie electrică: număr cereri aprobate - 9, număr cereri neeligibile - 6, suma transmisă către ME – 652,639.87 lei, valoare cereri neeligibile - 0, valoare totală solicitată – 652,639.87 lei;

- gaze naturale: număr cereri aprobate - 13, număr cereri neeligibile - 9, suma transmisă către ME – 6,265,805.7 lei, valoare cereri neeligibile – 536,864.72 lei, valoare totală solicitată – 6,802,670.42 lei;

2. Pentru luna decembrie:

- energie electrică: număr cereri aprobate - 9, număr cereri neeligibile - 2, suma transmisă către ME – 1,861,596.39 LEI, valoare cereri neeligibile – 245,275.23 LEI, valoare totală solicitată – 2,106,871.62 LEI;

- gaze naturale: număr cereri aprobate - 7, număr cereri neeligibile - 7 , suma transmisă către ME – 1,816,870.52 LEI, valoare cereri neeligibile – 807,150.54 LEI, valoare totală solicitată – 2,624,021.05 LEI;

3. Pentru luna ianuarie:

- energie electrică: număr cereri aprobate - 8, număr cereri neeligibile - 2, suma transmisă către ME – 20.187,645.02 LEI, valoare cereri neeligibile - 0, valoare totală solicitată – 20,187,645.02 LEI;

- gaze naturale: număr cereri aprobate - 6, număr cereri neeligibile - 4, suma transmisă către ME – 2,379,209.94 LEI, valoare cereri neeligibile – 1,683,779.28 LEI , valoare totală solicitată – 4,062,989.219 lei;

4. Pentru luna februarie:

- energie electrică: număr cereri aprobate - 6, număr cereri neeligibile - 2, suma transmisă către ME – 60,259,425.4 LEI, valoare cereri neeligibile - 8040.58 LEI, valoare totală solicitată – 60,267,465.98 LEI;

- gaze naturale: număr cereri aprobate - 3, număr cereri neeligibile - 2, suma transmisă către ME – 6,657,385.24 LEI, valoare cereri neeligibile -71,468.26 LEI , valoare totală solicitată – 6,728,853.5 LEI;

5. Pentru luna martie:

- energie electrică: număr cereri aprobate - 0, număr cereri neeligibile - 2, suma transmisă către ME - 0 LEI, valoare cereri neeligibile – 89,850.3 LEI, valoare totală solicitată – 89,850.3 LEI;

- gaze naturale: număr cereri aprobate – 1, număr cereri neeligibile - 2, suma transmisă către ME - 0 LEI, valoare cereri neeligibile - 0 LEI, valoare totală solicitată - 0 LEI;

Pentru perioada noiembrie 2021 - martie 2022:

- număr total societăţi care au depus cereri – 66, număr total cereri depuse - 250, număr total cereri aprobate - 61, număr total cereri neeligibile - 38, suma totală transmisă către ME – 100,080,578.08 LEI, valoare totală cereri neeligibile – 3,442,428.91, valoare totală solicitată – 103,523,006.99 LEI.

”Diferenţa de 151 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele şi documentele justificative corecte, solicitate de către experţii alocaţi, verificarea şi determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate. Pentru a evita orice fel de neînţelegeri între experţii ANRE şi operatori, recomandăm tuturor, să respecte instrucţiunile de încărcare aflate în “Ghidul de utilizare” la adresa https://spv.anre.ro/wp-content/uploads/2022/05/Ghid-Utilizare-Portal-ANRE-Raportare-plafonari-09.05.2022-v1.pdf, precum şi utilizarea secţiunii VERIFICARE VOLUNTARĂ, de pe aceeaşi platformă”, menţionează ANRE.