Scădere catastrofală a vânzărilor de mașini electrice în România. Nici Dacia Spring nu mai merge bine

Luna martie a fost a treia lună consecutivă din acest an în care s-au înregistrat scăderi dramatice ale vânzărilor de mașini electrice din România, inclusiv în ceea ce privește numărul de autoturisme Dacia Spring.

Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o creștere cu +10.4% în luna martie 2025, față de martie 2024, în timp ce autoturismele pur electrice au avut o scădere de -58.8%, cu o cota de piață de 2.7%, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA).

După evoluția lunilor anterioare, martie 2025 vine cu o creștere de 3.3% a înmatriculărilor de autovehicule noi față de luna martie a anului 2024 și cu o scădere de -12.9% față de februarie 2025.

„Luna martie marchează a treia lună consecutivă catastrofală pentru electromobilitate în România, cu o cotă de piață a autoturismelor electrice de doar 2,7%. Este un semnal de alarmă puternic: fără creșterea ecotichetului la 8.500 de euro și fără o etapizare clară a acestuia până în 2030, care să ofere consumatorilor predictibilitate, riscăm să rămânem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la adopția vehiculelor electrice. Este esențial să acționăm rapid și hotărât pentru a schimba această tendință!”, a declarat Dan Vardie, președintele APIA.

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 54.5% în creștere cu +12.8%, urmat de Clasa C cu o cotă de 27.9%, în creștere cu +13.8% și Clasa B cu o cotă de 11.1%, în creștere cu +21% față de cota deținută în luna martie a anului trecut.

Creștere pe segmentul hybrid

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna martie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o creștere de +26.5%, față de perioada similară din 2024, ajungând, astfel, la o pondere de 62.5%. În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare diesel plus mild hybrid diesel, acestea înregistrează o scădere de -42.2% și dețin o cotă de 11.3% din total.

Pe de altă parte, autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) dețin în a doua lună a anului 2025, o cotă de piață de 25.6%, care depășește cu 14.3 p.p. cota deținută de motoarele diesel (categoria diesel include și motorizările mild hybrid diesel).

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 2.7% din piață, în luna martie a anului 2025, față de martie 2024, când reprezentau 7.3%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid dețin o cotă de piață de 5.1%, față de martie 2024, când reprezentau 4.9%.

Dacia Spring, vânzări cu 17,2% mai mici decât anul trecut

În primele trei luni ale anului 2025, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring, cu 1013 unități și o scădere de -17.2% față de aceeași perioadă a anului precedent, Tesla Model 3 cu 162 unități și Leapmotor T03 cu 132 unități.

În ceea ce privește autoturismele Plug-in, top 3 modele din primul trimestru al anului 2025 este condus de: Ford Kuga cu 71 unități și o creștere de 9.2% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Volkswagen Golf cu 139 unități si Toyota RAV4 cu 91 unități.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 al primului trimestru: Dacia Duster cu 915 unități, urmat de Toyota RAV4 cu 725 unități și Toyota Corolla cu 694 unități.

Mașinile cu motoare pe combustie câștigă teren peste tot în lume

Interesul consumatorilor pentru mașinile electrice continuă să scadă pe principalele piețe ale lumii, în favoarea celor cu motoare pe combustie internă, care câștigă teren în preferințele consumatorilor.

Mașinile clasice au câștigat teren în fața celor electrice în Germania, Japonia, India sau China, cu excepția SUA, unde, însă, motoarele clasice dețin o pondere ridicată în opțiunile consumatorilor, potrivit Deloitte 2025 Global Automotive Consumer Study. În schimb, indiferent de tipul motorului, prețul și calitatea produsului rămân principalele criterii de alegere a mărcii pentru următoarea mașină pentru consumatorii din Germania (62%) și Marea Britanie (62%), respectiv SUA (58%), Marea Britanie (62%) și Asia de Sud-Est (65%), în timp ce performanța vehiculului este pe primul loc în Coreea de Sud (59%).