Românii cu cel mai mic consum de energie electrică vor plăti 25 lei în plus, după renunțarea la prețurile plafonate

Românii care au cel mai mic consum de energie electrică vor plăti 25 lei în plus, după renunțarea la prețurile plafonate, a declarat miercuri Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.

Micii consumatori vor fi cei mai afectaţi de creşterea facturilor la electricitate, începând din aprilie 2025, când se va încheia schema de plafonare a preţului energiei, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de specialitate, Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

"De la 1 aprilie, anul viitor, şi să nu consideraţi că e o păcăleală - se termină schema de plafonare a preţurilor, iar consumatorii de energie electrică şi gaze naturale vor fi pe piaţa liberă. Mai ales consumatorul de energie electrică care are un consum de sub 100 de kilowaţi-oră pe lună, care beneficiază acum de tariful de 0,68 lei, care este un tarif complet nesustenabil, la acesta din păcate va fi o creştere. Din estimările noastre, cei care consumă cam 50 de kilowaţi-oră pe lună vor trebui să plătească lunar în plus cam între 20 şi 25 lei. (...) Ne bucurăm că am văzut un suport destul de mare din partea autorităţilor să încerce deblocarea schemei de ajutor pentru consumatorul vulnerabil. Sunt consumatori în România care trebuie ajutaţi, dar nu toţi - şi ar trebui ca ajutorul să fie direcţionat direct către cei care au într-adevăr nevoie", a menţionat Laurenţiu Urluescu.

Totodată, el a precizat că din 2026 există o obligaţie ca furnizorul să introducă în factura de gaze naturale pentru toţi consumatorii de gaze naturale costul certificatelor de carbon în facturile consumatorilor.

Săptămâna trecută, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisîliță, avertiza că următoarele șase luni sunt esențiale pentru a se evita ca jumătate din populația României să plătească prețuri duble la energie electrică și cca 40% să achite prețuri cu 75% mai mari decât în prezent.

Potrivit acestuia, prețul ofertat pentru perioada post plafonare este cu 100 – 120% mai mare decât prețul de înainte, iar prețul post plafonare ofertat este cu până la 110% mai mare decât prețul actual al consumatorilor.