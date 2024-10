România, cel mai mare salt către locuințe și sedii de firmă independente energetic și inteligente

România înregistrează cel mai mare salt către locuințe și sedii de firmă independente energetic și chiar inteligente, 2024 fiind cel mai bun an pe piața instalațiilor pentru independență energetică - sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, baterii de stocare și alte tehnologii.

Astfel, prin programul Casa Verde 2024 este înregistrată cea mai mare cerere, în creștere de 2 ori față de anul trecut, pentru sisteme complete care să asigure independență energetică totală, beneficiarii investind suplimentar finanțării de la stat până la 5.000 euro, pentru 20 kWh în panouri fotovoltaice. Totodată, programul Electric UP, destinat IMM-urilor, ajută la trecerea mai rapidă către independență energetică la nivel de țară.

Atât persoanele fizice, cât și firmele preferă în tot mai multe cazuri să instaleze soluții complete pentru independență energetică pentru ca în același timp sau în viitor să transforme locuințele sau sediile de firmă în unele inteligente.

„Independența energetică a devenit mai mult decât o aspirație – este o realitate pentru tot mai mulți români. În ultimii doi ani cel puțin tot mai mulți beneficiari ai programului Casa Verde au optat pentru instalarea sistemelor necesare pentru consum zero la energie, chiar dacă presupune costuri suplimentare finanțării de la stat, de până la 5.000 de euro pe cont propriu. În sesiunea Casa Verde de anul acesta este cel mai mare interes pentru soluții complete care să ofere independență energetică. Românii nu își mai doresc doar să reducă facturile la energie, ci și să locuiască în case complet autonome, deconectate de la rețelele de curent electric și gaze, bucurându-se de confort termic deplin, fără grija consumului excesiv. Dacă în trecut cei mai mulți beneficiari Casa Verde optau doar pentru instalarea panourilor fotovoltaice, în ultimii doi ani trendul s-a schimbat, iar cererea pentru pompe de căldură a crescut de aproximativ 4 ori. Întregul ansamblu format din sisteme fotovoltaice, baterii de stocare și pompe de căldură asigură independență totală față de rețea, protejându-i pe români de fluctuațiile de preț la și garantând o sursă continuă de energie”, explică Sorin Lăpădatu, fondator NEXO Group.

Cât costă o casă independentă energetic

În ultima perioadă, în contextul cererii ridicate, costurile pentru instalații pentru case eficient energetic au început să scadă. Acestea variază în funcție de cantitatea de kilowați aleasă sau de necesarul pentru independență energetică. Spre exemplu, pentru un sistem de instalații de panouri solare, pompe de căldură, baterii și manoperă, pentru o casă cu etaj cu o suprafață de 100 mp, costul poate fi în jur de 15.000 de euro pentru independență energetică. Pentru o locuință cu o suprafață de 200 mp, costul total poate ajunge la 25.000 de euro pentru 10 Kw care acoperă necesarul pentru independență energetică și, implicit, consum zero la energie.

Cei care cumpără cel mai des instalații complete pentru independență energetică sunt românii care locuiesc în zone metropolitane ca București și Ilfov, dar și în orașe mari și medii și zonele suburbane din Cluj, Iași sau Timișoara. Există un interes emergent și în mediul rural din județe ca Bacău, Giurgiu, Ialomița, Prahova sau Argeș, unde costurile reduse ale terenurilor permit investiții mai mari în tehnologii ecologice.

Electric UP accelerează cel mai mult tranziția către independență energetică

An de an, programul Electric UP, dedicat firmelor, a contribuit într-o proporție considerabilă la accelerarea tranziției către independență energetică. Programul Electric UP 2024 - ciclul 2 se desfășoară între 14 octombrie și 13 decembrie. IMM-urile și operatorii din HoReCa pot obținere finanțare de până la 150.000 euro fiecare pentru a-și instala panouri fotovoltaice, stații de încărcare a mașinilor electrice și pompe de căldură, care ajută la obținerea independenței energetice. În această sesiune, NEXO Group estimează o creștere a numărului de firme aplicante la nivel general și o creștere considerabilă a numărului de beneficiari din portofoliu, având până acum peste 20 de firme beneficiare ale programului Electric UP, care montează 2 MegaWatti.

Cu o contribuție proprie de 25% din valoare, proiectele de depunere sunt eligibile în funcție de anumite criterii, îndeplinind un punctaj cât mai mare. Practic, firmele ar trebui să instaleze panouri fotovoltaice cu o putere între 27 kWp - 150 kWp, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și hibrid plug-in, cu o putere minimă de 22 kW, sisteme de stocare a energiei, cu o capacitate de stocare de cel puțin 30% din puterea instalată a panourilor fotovoltaice, dar și sisteme alternative de încălzire/răcire, precum pompele de căldură, care pot acoperi până la 30% din valoarea totală a proiectului.

„Prin creșterea bugetului de la 100.000 euro la 150.000 euro per firmă, dar și prin includerea pompelor de căldură în finanțare, ne așteptăm la un număr mult mai mare de proiecte înscrise și de beneficiari direcți, care să ne aleagă, mai ales că interesul firmelor pentru eliminarea consumului de energie din surse clasice și pentru energie verde este unul colosal. De altfel, în România, companiile nu mai văd panourile fotovoltaice doar ca o soluție singulară pentru reducerea costurilor energetice, ci le integrează în strategii mai largi de sustenabilitate. De aceea, am oferit de la început toate tipurile de instalații necesare pentru clădiri cu consum zero la energie, potrivite pentru atingerea unui punctaj cât mai mare în programul Electric UP de către firmele cu care colaborăm. Tot mai multe firme folosesc și pompe de căldură, tehnologii precum senzori de lumină și căldură, sisteme inteligente de ventilație și climatizare, precum și managementul automat al resurselor, pentru a îmbunătăți eficiența energetică și a reduce emisiile de carbon. Firmele investesc în clădiri de birouri cu consum zero la energie și sedii inteligente, iar această tendință reflectă interesul pentru crearea unui mediu de lucru modern și confortabil pentru angajați și preocupările ridicate pentru sustenabilitate”, explică Sorin Lăpădatu.

România se îndreaptă spre case inteligente

Potrivit NEXO Group, piața românească adoptă din ce în ce mai mult soluții ecologice și tehnologii pentru case verzi și va face un alt mare pas spre case și sedii de firmă inteligente. Tot mai multe locuințe inteligente apar în viitoarele ansambluri rezidențiale, însă există și cerere pentru transformarea locuințelor vechi în unele inteligente. De asemenea, tot mai multe firmă vor să-și transforme sediile în unele inteligente integrând tehnologii moderne.

O casă sau o clădire de birouri inteligentă se bazează pe tehnologii ca sisteme de izolație de înaltă performanță, ferestre cu geam triplu, panouri solare, pompe de căldură, sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, sisteme de răcire în tavan, dar și aplicarea unor tehnici sau materiale specializate pentru a asigura impermeabilitatea sau izolarea elementelor de construcție împotriva factorilor externi, cum ar fi apă, aer, vânt, praf sau zgomot. Toate acestea contribuie la crearea unor locuințe care sunt nu doar prietenoase cu mediul, ci și foarte eficiente din punct de vedere energetic.