Revolut anunță că sucursala din România va deveni operațională până la finalul anului. Clienții vor primi un IBAN Românesc

Sucursala locală din România a companiei Revolut va deveni operațională până la finalul anului, anunță Gabriela Simion, general manager al Revolut Bank UAB Sucursala România.

Anul acesta au devenit operaționale sucursalele din Irlanda, Franța, Spania, Olanda și Germania, iar până la finalului au rămas România, Belgia și Italia.

”Din 2021, am început să oferim clienţilor români IBAN-uri locale în cadrul unui parteneriat cu o entitate bancară locală. Un an mai târziu, am iniţiat demersurile de reglementare pentru înfiinţarea unei sucursale locale în România, înregistrată în registrul „Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre”, la Banca Naţională a României. Sucursala va începe să funcţioneze efectiv în decembrie 2024, când migrarea clienţilor existenţi va fi completă”, spune Gabriela Simion.

Clienții Revolut vechi și noi vor primi un număr de cont IBAN Revolut Românesc, emis către sucursala din București. Sucursala română nu va avea birouri fizice, precizează general managerul. Clienții nu vor resimți migrarea, iar experiența va fi neschimbată.

Cu ajutorul noului IBAN, clienții pot încasa salariile sau alte forme de venit și să efectueze plăți recurente prin debit direct, sau să își plătească taxele, impozitele și utilitățile.

„În 2024, România a fost una dintre pieţe noastre principale cu cea mai mare creştere a bazei de clienţi Revolut Business. Am adăugat, în medie, peste 1.000 de clienţi noi Revolut Business pe lună. De când am început să oferim servicii companiilor şi firmelor de pe piaţa locală, clienţii B2B au efectuat tranzacţii de peste 5.8 miliarde de euro pe piaţa locală şi procesăm lunar tranzacţii de peste 345 milioane de euro pentru clienţii Revolut Business, din diverse industrii”, afirmă Mariia Lukash, head of growth regiunea CEE.

România este a doua cea mai mare piață a Revolut din lume și a prima din UE, cu 4 milioane de clienți retail.