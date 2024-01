Polonia ia exemplul României privind instalarea reactoarelor modulare mici

Autoritatea de reglementare nucleară din Polonia a constatat că NuScale SMR îndeplinește cerințele de siguranță din Polonia.

NuScale SMR îndeplinește cerințele de siguranță din Polonia, spune autoritatea de reglementare, potrivit world-nuclear-news. Tehnologia reactorului modular de mici dimensiuni (SMR) de la NuScale Power este conformă cu standardele poloneze de securitate nucleară și de protecție radiologică, a declarat președintele Agenției Naționale pentru Energie Atomică (Państwowa Agencja Atomistyki PAA) într-un aviz general.

Președintele PAA a evaluat, printre altele: ipotezele de proiectare a camerei de comanda a reactorului, a miezului reactorului, precum și a următoarelor sisteme: alimentarea cu energie electrică, comanda și controlul, protecția împotriva incendiilor, răcirea reactorului, sistemele auxiliare, gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, precum si sistemul anvelopei reactorului NuScale NPM-20 cu o putere de 77 MWe.

Au fost analizate, de asemenea, aspecte legate de proiectarea și exploatarea unei instalații nucleare multimodulare, metodologia de clasificare a securității sistemelor și a elementelor de structură și echipament ale unei instalații nucleare.

Într-un aviz emis la 22 decembrie, președintele PAA a concluzionat că ipotezele adoptate în proiectarea tehnologiei NuScale sunt corecte și îndeplinesc cerințele Legii atomice din Polonia și reglementările selectate privind securitatea instalațiilor nucleare. Concluziile publicate de PAA vor fi luate în considerare în procesul de proiectare standard și detaliată a reactoarelor NuScale care urmează să fie construite în Polonia.

Tehnologia SMR a NuScale a fost prima care a obținut aprobarea Comisiei de reglementare nucleară din SUA, în august 2020. NuScale oferă centrale VOYGR în configurații de patru, șase și 12 module.

Proiectul SMR în România

Prin finalizarea proiectului SMR de la Doicesti, Romania are oportunitatea de a deveni un lider regional pentru dezvoltarea acestor tehnologii, cu oportunitati majore, nu doar pentru securitatea energetica a Romaniei, dar si pentru dezvoltarea lantului de furnizori, putand deveni potential centru de productie si asamblare a componentelor si centru de pregatire a viitorilor operatori, precum si operator preferat pentru celelalte centrale SMR in dezvoltare in Europa. Tehnologia SMR este una solida bazata pe o tehnologie (tehnologia reactoarelor PWR) cu o istorie de peste 60 ani de operare in siguranta, in peste 300 centrale din lume.

Romania si Polonia nu sunt singurele tari interesate de dezvoltarea SMR: există un interes crescut pentru implementarea tehnologiei SMR la nivel global, dar și European. Statele Unite, Canada, Franța, Marea Britanie, Cehia, Estonia, Slovacia, Bulgaria sunt state care sunt interesate să dezvolte SMR și fac deja primii pași în dezvoltare. Este chiar o competiție a țărilor pentru a avea întâietate în dezvoltare pentru că prima țară din Europa care va instala SMR va câștiga și numeroase beneficii: industria și forța de muncă locală vor putea fi implicate în dezvoltarea proiectelor regionale – asta însemnând locuri de muncă și taxe plătite la bugetul de stat și local, dezvoltare regională.

Fata de Polonia, Romania are experienta sa se implice in dezvoltarea unui proiect SMR de aceasta amploare: are 27 ani de operare in siguranta; un reglementator riguros, CNCAN, care deja a aprobat Documentele Bază de Autorizare care va facilita implementarea procesului de autorizare pentru toate etapele de dezvoltare a centralei nuclearoelectrice SMR din România; un lant de furnizori in industria nucleara care pot contribui la dezvoltarea proiectelor si un sistem de invatamant la cele mai inalte standarde, in domeniul ingineresc. Pe scurt, Romania are toate atuurile sa dezvolte proiectul SMR si oportunitatea sa devina un hub pentru dezvoltarea altor proiecte in zona, cu multiple beneficii.

În cursa internațională pentru SMR, se estimează că în România primul reactor modular din cadrul proiectului centralei de tip SMR de la Doicesti va fi pus in funcțiune și conectat la SEN la finalul acestui deceniu, proiectul intrând de la sfârșitul anului trecut îin faza a doua a studiilor FEED.