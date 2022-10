Nissan presează Renault să îşi reducă participaţia pe care o deţine la constructorul nipon (WSJ)

Constructorul auto japonez Nissan Motor Co Ltd îşi presează partenerul francez Renault SA pentru ca acesta din urmă să îşi reducă participaţia pe care o deţine la constructorul nipon, în cadrul unui proces mai amplu care vizează reorganizarea alianţei lor care durează de peste două decenii, a anunţat vineri The Wall Street Journal, citând surse din apropierea discuţiilor.

Renault şi Nissan au un parteneriat din anul 1999, în care Renault deţine 43% dintre acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% dintre acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault - Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.

Potrivit surselor citate de WSJ, negocierile dintre cei doi constructori includ o posibilă alăturare a Nissan la noua divizie pe care Renault vrea să o înfiinţeze pentru a regrupa activele sale din domeniul vehiculelor electrice, în schimbul diminuării participaţiei deţinute de Renault la Nissan.

The Wall Street Journal susţine că o serie de directori de top de la Renault şi Nissan au făcut naveta între Japonia şi Franţa pentru a pune la punct detaliile unui acord, care ar putea fi anunţat la începutul lunii noiembrie. Potrivit surselor, directorul operaţional de la Nissan, Ashwani Gupta, se numără printre şefii de la grupul auto japonez care au vizitat Franţa la finele lunii trecute pentru a discuta dacă Nissan va investi în noile operaţiuni Renault în domeniul vehiculelor electrice.

La începutul lunii mai, Renault a anunţat în mod oficial că ia în considerare opţiunea creării a două entităţi separate, una dedicată dezvoltării, producţiei şi vânzării de vehicule electrice, cu sediul în Franţa, şi cealaltă dedicată dezvoltării şi producţiei de motoare şi cutii de viteze termice şi hibride de nouă generaţie E-TECH, care va include operaţiunile din România, Spania, Portugalia, Turcia şi America Latină.

Renault intenţionează să deţine un pachet de cel puţin 51% la noua divizie dedicată vehiculelor electrice iar Nissan ar putea să deţină şi el un pachet de acţiuni, fie şi el acţionar dacă va decide să participe.

În schimbul participării la eforturile Renault în domeniul vehiculelor electrice, Nissan a venit cu o serie de solicitări, susţin sursele din apropierea discuţiilor. Una este ca Renault să îşi vândă cel puţin o parte din participaţia sa la constructorul nipon. Directorul general de la Renault, Luca de Meo va fi în Japonia la finele săptămânii pentru discuţii cu şefii de la Nissan şi pentru a participa la Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei.

Pentru Nissan, chiar şi o diminuare parţială a pachetului de acţiuni deţinut de Renault la constructorul japonez ar fi un pas important spre diminuare tensiunilor care există în cadrul alianţei. Şefii de la Nissan sunt nemulţumiţi de dezechilibrul de putere care există în cadrul alianţei Renault-Nissan, având în vedere că producătorul francez are o influenţă mai mare în virtutea pachetului de acţiuni pe care îl deţine la Nissan.

Potrivit surselor citate de WSJ, Renault nu se opune ideii de a-şi diminua participaţia la Nissan, dar vrea ca orice acord să fie unul ferm şi de durată şi de asemenea vrea să obţină un preţ corect pentru acţiunile pe care le deţine la Nissan. Una din opţiunile analizate este ca Renault să îşi vândă acţiunile pe care le deţine la Nissan în momentul în care ajung la un anumit interval de preţ. Aceasta în condiţiile în care începând din 2018 şi până în prezent cotaţia acţiunilor Nissan s-a redus la jumătate.

Directorul general de la Renault, Luca de Meo, urmează să aibă o reuniune cu analiştii şi investitorii în data de 8 noiembrie, ocazie cu care este aşteptat să ofere noi informaţii cu privire la strategia grupului, inclusiv detalii cu privire la planul său de a crea o divizie specializată pe producţia de vehicule electrice