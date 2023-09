Ministrul Economiei: Industria de apărare este una dintre cele mai importante din România

Industria de apărare este una dintre cele mai importante şi dinamice din România, motiv pentru care am purtat numeroase discuţii cu companii americane, a declarat ministrul Economiei Ștefan Radu Oprea.

Ministrul a participat la cea de-a doua ediţie a Forumului economic SUA - România: Inovare pentru Prosperitate, organizată de AmCham, în contextul Forumului de afaceri Three Seas Initiative (3SI).Invitat în panelul "Driving Bilateral Trade and Investment: Pathways to Transatlantic Collaboration"

În debutul discursului său, oficialul român a subliniat momentul oportun pe care îl traversează ţara noastră, datorită poziţiei sale strategice.

"Importanţa Mării Negre devine din ce în ce mai evidentă în ultimul timp, iar România, ca pilon al stabilităţii în această regiune, capătă şi ea o importanţă din ce în ce mai mare. Sperăm, în acest fel, să consolidăm încrederea în potenţialul nostru şi, mai apoi, să stabilim tot mai multe punţi de legătură între companiile americane şi cele româneşti. Unul dintre obiectivele mele este să aducem tehnologia din Statele Unite în România şi să dezvoltăm împreună afaceri de succes", a susţinut Oprea.

România îşi doreşte, astfel, să consolideze, împreună cu Statele Unite ale Americii, nu doar o relaţie solidă de prietenie, ci şi legături de afaceri puternice, bazate pe Parteneriatul Strategic semnat între cele două părţi. În prezent, ţara noastră oferă un climat favorabil pentru investiţii, cu acces strategic la piaţa europeană, existând oportunităţi de afaceri în sectoare precum tehnologia, energia, sănătatea, dezvoltarea infrastructurii şi, nu în ultimul rând, industria de apărare, se arată în comunicat.În ceea ce priveşte industria de apărare, aceasta este o prioritate pentru România, în special în contextul geopolitic actual.

În acest sens, sunt realizate eforturi constante pentru creşterea competitivităţii acestui sector.

"Industria de apărare este una dintre cele mai importante şi dinamice din România, motiv pentru care am purtat numeroase discuţii cu companii americane, interesate să dezvolte produse inovatoare în ţara noastră, cu scopul de a consolida puterea şi stabilitatea acestei regiuni. Însă, trebuie să menţionez şi potenţialul antreprenorilor români, speranţa mea fiind ca ideile lor de afaceri să se poată extinde şi pe piaţa din Statele Unite, mai ales în acest sector", a adăugat şeful de la Economie.

În opinia acestuia, România poate fi lider regional, ţara noastră având un rol vital în cadrul Iniţiativei Trei Mări, care îşi propune să asigure îmbunătăţirea conectivităţii, securităţii energetice şi dezvoltarea economică în Europa Centrală şi de Est.

"Haideţi să fim lideri în investiţii, în România, şi cred că împreună putem furniza, în continuare, stabilitatea de care această parte a Europei are nevoie!", le-a mai spus ministrul Economiei participanţilor la forum.Forumul economic AmCham SUA - RO 2023, un eveniment satelit al Forumului de afaceri Three Seas Initiative (I3M) de la Bucureşti, cercetează în profunzime impactul transformator al inovaţiei asupra economiilor şi societăţilor, făcând apel la accelerarea şi adoptarea inovaţiei ca vector pentru prosperitate şi dezvoltare durabilă, şi va reuni oficiali guvernamentali la nivel înalt din România şi SUA şi lideri ai marilor companii din regiunea celor Trei Mări.