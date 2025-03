Ministrul Bogdan Ivan anunţă un potenţial investitor pentru şantierul naval Mangalia, după retragerea olandezilor de la Damen

Noi speranţe pentru cei peste 200 de angajaţi concediaţi şi cei peste 1.000 aflaţi în şomaj tehnic după retragerea olandezilor de la Damen. Ministrul Bogdan Ivan anunţă negocieri avansate cu un potenţial investitor care ar putea prelua șantierul naval Mangalia şi angajaţii de pe platformă.

Miercuri, 26 martie, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, a anunţat că autoritățile române din domeniu poartă negocieri avansate cu un potențial investitor care să închirieze forța de muncă și facilitățile din șantierul naval Mangalia, după retragerea companiei olandeze Damen din rândul acţionarilor Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa).

„Încă din prima săptămână de mandat am intrat în această temă, care este una extrem de complicată și în momentul de față pot să vă spun concluziile discuțiilor pe care le-am purtat aproape, exagerez, dar aproape zilnic cu potențiali investitori, cu reprezentanții angajaților, cu reprezentanții administratorului judiciar. În momentul de față, suntem în negocieri avansate cu un potențial investitor care să vină să închirieze tot ceea ce înseamnă forța de muncă plus facilitățile de acolo, care va opera și, automat, va menține activitatea economică pentru a plăti salariile către oameni. Acesta este dezideratul pe care îl avem și căutăm soluții inclusiv cu administratorul judiciar, pentru că el e cel care astăzi are în mână administrarea reală a societății din Mangalia”, a declarat Bogdan Ivan, citat de Agerpres.

În ceea ce privește ieșirea Damen Holding din acționariatul șantierului naval din Mangalia, unde deţinea 49% din acţiuni ministrul a precizat că s-a agreat o negociere directă cu potențialul investitor pentru preluarea activelor și datoriilor.

„Din punct de vedere al exitului Damen, am convenit împreună cu cei doi acționari, pentru că statul nu are un atribut direct și este acționar indirect, prin șantierul Naval 2 Mai, la șantierul naval Mangalia, am căzut de acord pe exitul lor, pe o negociere directă cu potențialul investitor pentru preluarea activelor, dar și a datoriilor din partea Damen Holding (acționar minoritar la DSMa - n. r.)”, a explicat el.

Peste 200 de salariați ai Șantierului Naval Damen Mangalia, aflat în insolvență, au fost concediați începând cu 28 februarie, iar pentru aproape toți ceilalți angajați ai societății, peste o mie, s-a prelungit șomajul tehnic până pe 31 mai, potrivit afimaţiilor făcute pe 26 februarie de liderul de sindicat Laurențiu Gobeajă.