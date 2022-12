Media: Michael Bloomberg ar putea achiziționa editorul The Wall Street Journal

După achiziție, compania miliardarului poate deveni cel mai mare jucător de pe piața de informații financiare, a informat portalul Axios.

Miliardarul american Michael Bloomberg are în vedere achiziționarea Dow Jones, una dintre cele mai importante agenții de informații financiare din lume și editor al The Wall Street Journal, a anunțat vineri portalul Axios, citând o sursă.

Potrivit Axios, după achiziționarea Dow Jones, compania miliardarului, Bloomberg LP ar putea deveni cel mai mare jucător de pe piața de informații financiare.

În același timp, sursa portalului notează că Bloomberg nu l-a contactat încă pe proprietarul companiei-mamă, Rupert Murdoch, pentru adiscuta despre achiziția Dow Jones și „nu a început să implice terți oficiali, de exemplu, bancherii, pentru a evalua această oportunitate”.

În același timp, potrivit interlocutorului portalului, Bloomberg ia în calcul cumpărarea The Washington Post, dar pentru aceasta este nevoie ca proprietarul publicației, Jeff Bezos, să fie interesat de tranzacție.

Practic, vorbim de două inițiative ale Michael Bloomberg, aflate însă doar în faza de intenție, în sensul că acesta doar și-a exprimat interesul, fără a exista discuții concrete, cel puțin până la acest moment.

Potrivit sursei, Bloomberg consideră că, urmare a achiziției The Washington Post, activele sale vor deveni un concurent „formidabil” pentru un alt jucător important de pe piață – The New York Times.

Bloomberg LP este un holding media transnațional care deține un serviciu de știri financiare, considerat unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de informații financiare și economice, o editură, un portal de internet, mai multe canale TV și posturi de radio. Corporația deține și fondul de risc Bloomberg Beta, care este specializat în investiții în startup-uri.

Bloomberg LP are un venit anual de aproximativ 10 miliarde de dolari, iar Michael Bloomberg deține 88% din acțiuni.