Mașină pe benzină vs hibrid sau diesel vs electrică? Topul celor mai vândute mărci

Piața auto își continuă tendința ascendentă, potrivit celor mai recente date din UE, vânzările urcând vertiginos în iulie pentru a douăsprezecea lună consecutivă de creștere, consideră analistul eToro Bogdan Maioreanu.

În timp ce cele mai multe vânzări au fost pentru mașinile pe benzină, următoarea categorie a fost cea a vehiculelor electrice hibride, acestea depășind mașinile diesel.

Din ianuarie până în iulie 2023, înmatriculările de automobile noi din UE au crescut semnificativ (+17,6%), totalizând 6,3 milioane de unități. În ciuda indiciilor privind redresarea industriei auto europene după întreruperile de aprovizionare legate de pandemie, volumele de la începutul anului sunt încă cu 22% mai mici decât în 2019, potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA). În timp ce mașinile pe benzină au reprezentat 36% din piață și cele diesel 14%, automobilele hibride au reprezentat 26%, iar vehiculele electrice cu baterii 14% (aproape la fel ca și cele diesel) urmate de vehiculele electrice hibride de tip plug-in (PHEV) cu 8%. Mașinile electrice înregistrează o tendință de creștere.

În luna iulie, înmatriculările de automobile noi electrice cu baterii din UE au crescut substanțial, cu 60,6%, ajungând la 115.971 de unități, reprezentând 13,6% din piață. Vânzările din România au fost și ele impresionante, crescând cu 86,4%. Majoritatea piețelor UE pentru vehiculele electrice au înregistrat creșteri semnificative, cu sporuri procentuale de două și trei cifre, inclusiv Germania (+68,9%) și Franța (+32,4%). În special, Belgia a înregistrat cele mai mari vânzări, cu o creștere impresionantă de 235,9%. Cumulat, vânzările de automobile electrice cu baterii din UE au înregistrat o creștere semnificativă de 54,7% din ianuarie până în iulie, cu 819.725 de unități înmatriculate.

În blocul comunitar, vânzările de autoturisme au fost dominate de grupul Volkswagen, cu 27%, urmat de Stellantis (Citroen, Peugeot, Opel, Jeep etc.) cu 17% și Renault 10%. Luată separat, Dacia a reprezentat 4,8% din totalul vânzărilor din iulie. În ciuda creșterii vânzărilor de vehicule electrice, Tesla a reprezentat doar 1,6% din totalul vânzărilor, conform estimărilor ACEA, în timp ce rivalul său chinez NIO nici măcar nu a fost menționat în statistici.

Tesla și NIO sunt prima și a doua cea mai deținută acțiune de către investitorii români pe platforma socială de investiții eToro, în timp ce la nivel global, Tesla este pe primul loc, iar NIO pe al patrulea. În timp ce prețul acțiunilor Tesla a crescut cu aproape 138% în acest an, acțiunile NIO au crescut cu doar 11% de la începutul anului până în prezent.

De fapt, după publicarea raportului privind rezultatele companiei chineze din al doilea trimestru, prețul acțiunilor NIO a pierdut 6% din cauza scăderii marjelor de vânzări și a profitabilității. Vânzările de vehicule NIO au scăzut cu 22,1% față de primul trimestru și cu 24,9% față de anul trecut, în principal din cauza prețurilor medii de vânzare mai mici și a scăderii volumului de livrări. Compania a livrat doar 23.520 de vehicule în T2. Profitul brut a scăzut cu 93,5% de la an la an, iar marja pe vehicul a scăzut la 6,2% în acest trimestru, față de 16,7% în urmă cu un an și 5,1% în primul trimestru din 2023.

Cu vânzări în principal în China, drumul NIO pentru a intra în statisticile pieței europene nu este simplu și necesită cheltuieli de capital. Compania a anunțat deschiderea celei de-a 7-a stații de schimb de baterii în Olanda, care este doar a 26-a pe care o deține în Europa. Prin comparație, compania are 1.600 de stații similare în China.