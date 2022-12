India ar putea deveni a treia cea mai mare economie a lumii până în 2030, depășind Japonia și Germania

India ar urma să depășească Japonia și Germania pentru a deveni a treia cea mai mare economie din lume, potrivit S&P Global și Morgan Stanley, scrie CNBC.

Prognoza S&P se bazează pe proiecția conform căreia creșterea anuală nominală a produsului intern brut al Indiei va avea o medie de 6,3% până în 2030. În mod similar, Morgan Stanley estimează că PIB-ul Indiei se va dubla probabil de peste nivelurile actuale până în 2031.

„India are condițiile pentru un boom economic alimentat de offshoring, investiții în producție, tranziția energetică și infrastructura digitală avansată a țării”, au scris analiștii Morgan Stanley conduși de Ridham Desai și Girish Acchipalia în raport.

„Acești factori vor face din India a treia cea mai mare economie și piață de valori din lume înainte de sfârșitul deceniului.”

India a înregistrat o creștere de la an la an de 6,3% pentru trimestrul iulie-septembrie, fracțional mai mare decât previziunile sondajului Reuters de 6,2%. Înainte de aceasta, India a înregistrat o expansiune de 13,5% pentru perioada aprilie-iunie, comparativ cu un an în urmă, susținută de cererea internă robustă în sectorul serviciilor din țară.

Țara a înregistrat o creștere record de 20,1% de la an la an în cele trei luni până în iunie 2021, potrivit datelor Refinitiv.

India are de recuperat și în privința venitului pe cap de locuitor

Proiecțiile S&P se bazează pe continuarea liberalizării piețelor comerciale și financiare din India, reforma pieței muncii, precum și investițiile în infrastructura și capitalul uman al Indiei.

„Aceasta este o așteptare rezonabilă din partea Indiei, care are multe de „recuperat” în ceea ce privește creșterea economică și venitul pe cap de locuitor”, a declarat pentru CNBC Dhiraj Nim, economist din Australia și Noua Zeelandă Banking Group Research.

Unele dintre reformele citate au fost deja puse în mișcare, a spus Nim, subliniind angajamentul guvernului de a rezerva mai multe cheltuieli de capital în registrele anuale de cheltuieli ale țării.

Vrea să devină un hub mai orientat spre export

Potrivit analiştilor S&P, guvernul Indiei se concentrează clar să devină un hub pentru investitorii străini, precum şi o putere de producţie, iar vehiculul lor principal pentru a face acest lucru este prin Programul de stimulare legat de producţie, pentru a stimula producţia şi exporturile.

Așa-numitul PLIS, care a fost introdus în 2020, oferă stimulente atât investitorilor locali, cât și străini, sub formă de reduceri de taxe și autorizații, printre alte stimulente.

„Este foarte probabil ca guvernul să se bazeze pe PLIS ca instrument pentru a face economia indiană mai orientată spre export și mai interconectată în lanțurile globale de aprovizionare”, au scris analiștii S&P.

În același mod, Morgan Stanley estimează că ponderea producției indiene în PIB va „crește de la 15,6% din PIB în prezent la 21% până în 2031” – ceea ce implică că veniturile din producție ar putea crește de trei ori de la actualul 447 de miliarde de dolari la aproximativ 1.490 de miliarde de dolari, potrivit catre banca.

„Multinaționalele sunt mai optimiste ca niciodată în ceea ce privește investițiile în India… iar guvernul încurajează investițiile atât prin construirea infrastructurii, cât și prin furnizarea de terenuri pentru fabrici”, a spus Morgan Stanley.

„Avantajele Indiei [includ] forță de muncă abundentă la costuri reduse, costul scăzut de producție, deschiderea către investiții, politici favorabile afacerilor și o populație tânără, cu o înclinație puternică pentru consum”, a declarat Sumedha Dasgupta, analist senior de la Economist Intelligence Unit. .

Acești factori fac din India o alegere atractivă pentru înființarea de centre de producție până la sfârșitul deceniului, a spus ea.

Factori de risc

Punctele critice importante care ar putea contesta prognoza lui Morgan Stanley includ o recesiune globală prelungită, deoarece India este o economie foarte dependentă de comerț, cu aproape 20% din producția sa exportată.

Alți factori de risc citați de banca de investiții din SUA includ oferta de forță de muncă calificată, evenimente geopolitice adverse și erori de politică care pot apărea în urma votului într-un „guvern mai slab”.

O încetinire globală poate slăbi perspectivele afacerilor de export ale Indiei, a declarat joia trecută Ministerul de Finanțe al Indiei.

Chiar dacă PIB-ul Indiei în ansamblu este deja peste nivelurile pre-Covid, creșterea anticipată va fi „mult mai slabă” în comparație cu trimestrele precedente, a declarat Sonal Varma, economist șef la Nomura.

„PIB real este acum cu 8% peste nivelurile pre-Covid în termeni de rată de creștere... dar în ceea ce privește perspectiva prospectivă, există vânturi în contra din partea condițiilor financiare globale”, a declarat Varma joi pentru Squawk Box de la CNBC, avertizând că există va fi o încetinire ciclică în viitor.

În mod similar, Nim a mai spus că ar putea fi acordată mai multă prioritate investițiilor în capitalul uman prin educație și sănătate.

„Acest lucru este deosebit de important pentru o economie post-pandemică, în care perturbări mai mari în sectorul informal au însemnat inegalități economice și de bogăție extinse”, a spus el, adăugând că rata de participare la forța de muncă în scădere, în special în rândul femeilor, este îngrijorătoare.