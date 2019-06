Cum poţi cumpăra o casă pentru care să plăteşti rate peste trei ani

Măsura este prevăzută în proiectul de OUG privind implementarea programului "O familie, o casă", care va înlocui programul Prima Casă cu o variantă ce ar aduce o reducere a costurilor de finanţare la cumpărarea de locuinţe.

Potrivit proiectului, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanţelor, cei ce vor cumpăra o locuinţă vor putea cere, pentru o perioadă, amânarea plăţii ratelor.

“La cererea beneficiarului, finanţatorii acordă prin contractul de credit o perioadă de graţie la rambursarea capitalului”, se precizează în proiectul de act normativ.

Perioada de graţie nu poate fi însă mai mare de trei ani, iar perioada de creditare (la care se adaugă şi perioada de graţie) nu va putea depăşi 20 de ani.

Prin intermediul programului O familie, o casă vor putea fi cumpărate locuinţe noi (cu o vechime de până la cinci ani), atâta timp cât au suprafeţe cuprinse între 50 şi 100 mp şi cel puţin două camere.

Cei ce vor dori să-şi cumpere o locuinţă prin noul program de finanţare vor putea primi un credit de până la 570.000 de lei (aproximativ 120.000 de euro), iar statul va garanta 80% din valoarea creditului. Avansul minim va fi cuprins între 5 şi 10% din valoarea locuinţei.

Ce alte prevederi conţine proiectul:

a) Costul creditului este de 5,5% pe an, pe toata durata creditului garantat de stat. In costul creditului nu se includ costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat de MFP catre FNGCIMM, după caz. Nu se accepta nici un comision sau alt cost perceput cu exceptia celor prevazute de prezentul act normativ. Pentru creditele acordate pe o perioada care depaseste 10 ani, inclusiv perioada de gratie, bancile pot solicita reevaluarea costului creditului doar in cazul in care Indicele de referinta a creditelor de consum – IRCC- pentru trimestrul in care se atinge maturitatea de 10 ani la care se adauga marja de doua puncte procentuale depaseste valoarea de 6,5 puncte procentuale. In aceste conditii, bancile pot majora costul creditului prin majorarea marjei cu diferenta dintre valoarea IRCC aplicabil creditelor de consum pentru trimestrul in care se atinge maturitatea de 10 ani a creditului la care se adauga doua puncte procentuale si valoarea de 5.5 puncte procentuale. Majorarea marjei nu poate conduce la un cost ce va depasi 7,5 puncte procentuale si este valabila pe toata durata ramasa de rambursat a creditului.

b) MFP datoreaza FNGCIMM comision de gestiune, care se plateste din bugetul MFP-Actiuni geenrale. Nivelul acestui comisionului datorat FNGCIMM se calculeaza la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;

c) In cazul locuintelor cu valoare mai mica sau egala cu 570.000 lei, avansul minim este cuprins intre 5% - 10% din valoarea creditului garantat de stat, cu posibilitatea beneficiarului de a opta pentru un avans mai mare 10%, acesta reprezentand diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată. Pentru locuintele care depasesc valoarea de 570.000 lei avansul minim este cuprins intre 28.500 lei – 57.000 lei cu conditia respectarii prevederilor de la art. 4 lit.c);

d) Garantia se acorda in nume si contul statului in proportie de 80% din valoarea creditului/finantarii, cu exceptia dobanzilor, comisioanelor si spezelor bancare prevazute in prezentul act normativ;

e) Locuinta achizitionata prin Program se constituie ca garantie exclusiv in favoarea statului.

f) Beneficiarii dispun de o perioada de gratie de 60 de zile, cumulat pe parcursul unui an, pentru plata dobanzii si a ratei de capital;

g) La cererea beneficiarului, finantatorii acorda prin contractul de credit o perioada de gratie la rambursarea capitalului de maxim 3 ani, fara a depasi cumulat perioada de creditare prevazuta la lit. a);

h) Beneficiarii se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului.

i) In cazul rambursarii anticipate nu se percepe comision de rambursare anticipate.

j) Contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: