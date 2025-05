Grindeanu: TAROM a făcut profit, după 15 ani de pierderi. La fel și CFR Călători. Trebuie să se schimbe și alte lucruri la aceste companii

CFR Călători a încheiat pe profit anul 2024, undeva la 27 - 28 milioane de lei, la fel cum a terminat şi TAROM pe profit după mai mult de 15 ani, ceea ce este un lucru bun, dar nu îndestulător, pentru că trebuie să se schimbe şi alte lucruri la ambele companii, a declarat ministrul Transporturilor.

„Ce pot să vă spun este că a terminat pe profit CFR Călători anul trecut, undeva la 27 - 28 milioane, ceea ce e o premieră pentru CFR Călători, cum la fel a terminat TAROM-ul pe profit anul trecut, iarăşi o premieră, cred că după mai mult de 15 ani. E un lucru bun, nu îndestulător, că trebuie să se schimbe şi altele şi la TAROM şi la CFR Călători. Da, din punct de vedere economic, asta este o soluţie corectă", a spus Grindeanu.

În vara anului trecut, Tarom estima un profit net de 278,53 milioane lei în acest an, de la pierderi de 99,47 milioane lei în 2023, potrivit documentelor publicate de Ministerul Transporturilor.

Întrebat despre protestele feroviarilor, ministrul a subliniat că el este cel care a pus în aplicare statutul personalului feroviar, un document care "zăcea de vreo patru ani prin sertare şi nu l-a pus nimeni în practică".

„A fost directorul de la CFR Călători şi a avut discuţii cu cei care au protestat. Eu sunt ministrul, împreună cu colegii mei, care am pus în aplicare statutul personalului feroviar, un statut care zăcea de vreo patru ani prin sertare şi nu l-a pus nimeni în practică. Am făcut acest lucru cu guvernele din care am făcut parte în ultimii ani şi eu cred că veniturile personalului care lucrează în zona de CFR sunt unele ridicate. Asta ca să spun despre ceea ce s-a întâmplat şi despre cum a zăcut ani de zile acest statut la sertar. Rolul meu ca ministru este să promovez în guvern un buget. Bugetul trebuie să-mi vină pe ordinea de zi. Am înţeles că, aşa cum altele sunt deja în faza de aprobare - unele au fost aprobate săptămâna aceasta -, săptămână viitoare mă aştept să fie aprobat bugetul la CFR Infrastructură şi la alte companii din coordonarea Ministerului Transporturilor, la fel, mă aştept ca CFR Călători să promoveze şi să îndeplinească tot parcursul să poată fi promovat (bugetul companiei - n. r.)", a susţinut şeful de la Transporturi.

Sindicatele din transporturile feroviare şi cele ale rezerviştilor militari din cadrul Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, împreună cu Federaţia Silva, au participat, joi, la un miting de protest în Piaţa Victoriei.