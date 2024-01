Florin Barbu, acuzații grave la adresa agricultorilor protestatari: „Nu mai pot fi numiți fermieri!”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că revendicările rămase ale fermierilor care încă protestează la Afumați sunt nefondate, iar aceștia „nu mai pot fi numiți fermieri, cu instigatori”.

„Cred că domnii de la Afumați nu sunt fermieri, ci sunt instigatori și protestatari”, spune ministrul Agriculturii. Acesta a fost întrebat dacă, după ce a ajuns la o înțelegere cu asociațiile de fermieri, mai este dispus să ofere ceva în plus celor care încă mai au revendicări. „Sunt aberații care le cer”, a mai spus ministrul, transmite Digi24.

„Nu mai există negocieri cu ministrul Agriculturii. S-au încheiat. Am formele asociative, au 9 milioane de hectare, sunt aproape 700.000 de fermieri înscriși, am discutat și cu fermieri persoane fizice, și cu fermieri care se dau fermieri, am încheiat și cu ei un proces verbal. Repet, asimilarea categoriei B cu TR1, amânarea ratelor la bănci, creditul fermierului, creditul agricol, suta de euro pe culturile din toamna 2022, sprijin Ucraina pentru sectorul ovin, bovin, suin, avicol și să nu uităm un lucru, în anul 2023, ministerul Agriculturii a alocat subvenții, plăți directe în contul fermierilor, de 3 miliarde de euro”, a declarat Florin Barbu.

Aceste discuții au pornit după ce agriculorii au venit cu noi revendicări la doar o zi după ce aceștia au încheiat un acord cu ministrul Agriculturii.

Printre ceea ce cer aceștia se numără: sprijin de 250 de euro pe hectar, nu 100 cât s-au înțeles anterior, reducerea cu 50% a impozitului pe salarii la agricultori, acciza pe motorina să fie eliminată pentru ei, nu rambursată, relansarea producției de fertilizanți pentru piața internă, taxe vamale pentru importurile din Ucraina, introducerea TVA pentru produsele din Republica Moldova, neimpozitarea profitului reinvestit, extinderea listei la plafonarea adaosului comercial, 3 ani să nu se solicite insolvența firmelor din agricultură.

„Nu se poate da această sumă (n. red. de 250 de euro pe hectar) pentru că pierderile pe venit sunt stabilite printr-un indice. Sunt aberații care le cer. În momentul de față discutăm de un grant pe care cu efort Guvernul l-a pus în bugetul ministerului Agriculturii de 100 de euro pe hectar. Cred că domnii de la Afumați nu sunt fermieri, ci sunt instigatori și protestatari”, spune Florin Barbu.

„În calitate de ministru, și în calitatea mea de om de onoare pe care părinții mei mi-au dat-o, am încheiat un proces verbal și am bătut palma cu acești oameni. Ceea ce vor ei să mai ceară în plus, din partea ministrului Agriculturii le urez multă sănătate și „La mulți ani!””, a transmis ministrul Agriculturii.

Acesta spune că are un mesaj pentru cei care se mai află în stradă: „Le spun să meargă acasă”.

„Din punctul meu de vedere, acciza din agricultură a fost suportată integral de ministerul agriculturii. În anul 2023, repet fermierilor, și acelor protestatari, eu nu îi mai numesc fermieri care stau în zona Afumați. Aceștia sunt protestatari și nu fermieri. Le spun să meargă acasă pentru că Ministerul Agriculturii a pus fonduri necesare să avem în 2024 o agricultură performantă. Transmite-ți un mesaj către cei care sunt la Afumați că ministrul Agricuturii nu îi mai consideră fermieri, îi consideră protestatari”, a mai declarat ministrul.